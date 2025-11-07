A unas horas de las elecciones, denuncia presencia de policías al interior de las oficinas del Sindicato de Burócratas

A unas horas de que inicie oficialmente la elección del nuevo Comité Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), la panilla Movimiento por la Democracia, que encabeza la disidente Marta Rodríguez Salinas, denunció la presencia de policías municipales al interior de las oficinas gremiales.

Rodríguez Salinas informó a esta casa editorial que se dirigía a los sanitarios de las oficinas del sindicato, cuando “un hombre de seguridad me detuvo, estaba en compañía de Jhovanni Oliver, el actual secretario sindical”.

Al ver la presencia de policías, dijo que sacó su teléfono celular y empezó a grabar, por lo que el dirigente intentó sacarla, al advertirle “esta no es tu casa” y “voy a cerrar a la hora que se daba la gana”.

Tras ser evidenciados, Marta Rodríguez informó que los policías se retiraron del sindicato, por lo que ha convocado a sus seguidores a estar atentos y cuidando de este proceso electoral interno.

Por su parte, Alejandro Fernández, también integrante del movimiento, informó que al mediodía de este viernes Jhovanni Oliver se reunión con al menos cuatro de los aspirantes a sucederlo en el cargo, a fin de garantizar que los comicios se desarrollen de manera transparente y en paz, sin llegar a un acuerdo de civilidad.

Alertó que en los últimos días fueron advertidos de la clonación de mil credenciales para inflar la votación a favor de Emanuel de Jesús Rodríguez González, quien ha fungido como particular de Oliver y comisionado administrativo por alrededor de 12 años.

Precisó que las elecciones se llevarán a cabo a las 17 horas de este viernes en las oficinas del Sindicato, ubicadas en la colonia Maravillas, para designar al presidente, secretario de actas y dos escrutadores del órgano electoral sindical.

Este nuevo comité estará a cargo da la elección del nuevo titular del Sindicato de Burócratas, que asumirá para el periodo 2025-2028, y que se efectuará en la segunda quincena de diciembre.

No hay alianza entre Marta Rodríguez y Cecilia Marcos

Por otro lado, Martha Rodríguez Salinas, del Movimiento por la Democracia, se deslindó que haya una alianza con Cecilia Marcos Lozada, actual secretaria de Acción Femenil, quien se dice es apoyada por la secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez.

Por el contrario, la planilla Democracia Sindical denunció que Cecilia convocó este viernes a las 2 de la tarde a sus seguidores en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, por lo que se deduce también cuenta con el respaldo del titular José Manuel Contreras.

Entre las irregularidades en la que ha incurrido Cecilia Marcos, la planilla disidente acusó que inició campaña adelanta, desde hace al menos cuatro meses, convocó a una reunión a sus trabajadores en un recinto oficial y en horario laboral.