A una semana de la contingencia pluvial, se abren parcialmente vías a Pahuatlán y Tlacuilotepec

A una semana de iniciada la contingencia causada por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla, los caminos y las carreteras a Pahuatlán, Tlacuilotepec, los dos municipios que permanecían aislados, fueron abiertos parcialmente, con lo que inició el suministro de víveres y agua a los damnificados que lo reclamaban y también se franqueó el paso a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reparar el suministro de energía eléctrica.

La mañana de este jueves eran largas las filas de camionetas, principalmente, que llevaban apoyo oficial y de particulares, a las personas que durante ocho días no pudieron salir de sus comunidades y estaban agotando su comida.

También ayer se cumplió una semana de la desaparición del niño Liam Tadeo González Lechuga, el niño de 6 años cuyo hogar fue arrasado por las lluvias en Piedras Pintadas, Huauchinango. Los familiares y vecinos del menor siguen en su búsqueda y esta mañana están peinando ríos y barrancas para dar con él.

Las acciones se realizan de forma coordinada entre la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), la Guardia Nacional, Radio Brigada Nacional de Ayuda, así como las brigadas de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con los reportes, los equipos de rescate y voluntarios han ampliado el radio de rastreo a zonas de difícil acceso, comprendidas entre la parte baja de la localidad de Cuacuila y la colonia Jorge Obispo.

Las condiciones del terreno y el aumento del caudal del río han representado retos adicionales para los participantes en la búsqueda.

En Huauchinango se tiene, hasta este momento de redactarse esta nota, una lista de tres desaparecidos por la contingencia: Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años, Lázaro Gayosso Rodríguez, de 40 años, Sergio Franco Juárez de 70 años.

También puedes ver: Hallan cadáver de abuela desaparecida en Huauchinango; su nieto aún no es localizado

Además, en la región hay otros dos no localizados: Pedro Segura Muñoz, de 75 años, en Tetela de Ocampo, y Albino Calderón Islas de 82 años, en Naupan.

Por su parte, habitantes de diversas comunidades de Pahuatlán denunciaron que el ayuntamiento, encabezado por Eduardo Romero Romero, ha demorado la entrega de ayuda a los damnificados por las lluvias recientes que provocaron deslaves, daños en carreteras y afectaciones al suministro de agua potable.

De acuerdo con testimonios recabados en las comunidades de Los Ángeles y Zoyatla de Guerrero, los pobladores afirmaron que, pese a los reportes de distribución de despensas y víveres, el apoyo no ha llegado a varias comunidades, mientras que los recursos se concentran en la cabecera municipal. “Dicen que ya llegaron despensas, pero nadie las ha recibido; todo se queda en el ayuntamiento”, señaló una vecina, quien añadió que en lugares como San Pablito los habitantes tuvieron que coordinarse por su cuenta con comunidades del estado de Hidalgo para despejar los caminos y permitir el ingreso de ayuda.

Según los testimonios, un helicóptero habría arribado recientemente con apenas 20 despensas para una población estimada en 10 mil personas. Los pobladores sostienen que el auxilio ha provenido principalmente de la solidaridad comunitaria y de apoyos externos, mientras que las autoridades locales y Protección Civil “solo se presentan para tomarse la foto.”

Los vecinos también denunciaron presuntos actos de manipulación política en la entrega de los apoyos. “Llegan cajas con despensas federales y en el municipio las cambian a bolsas con el logo del presidente municipal”, comentaron, asegurando que las redes sociales del edil solo muestran imágenes de carácter propagandístico sin reflejar la magnitud de la emergencia.

Entre las principales preocupaciones se encuentra la reparación de caminos, puentes y redes de agua potable destruidos por los deslaves. En algunas zonas, las comunidades han tenido que improvisar soluciones con herramientas básicas, mientras otras permanecen incomunicadas o sin acceso a servicios esenciales.

Puedes leer: Armenta confirma 18 muertos por lluvias en Puebla; refuerza estrategia con 150 máquinas en zona siniestrada