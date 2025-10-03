Viernes, octubre 3, 2025
A un mes de vencer plazo, diputado de la 4T anuncia apoyo a habitantes de Totimehuacan para conseguir firmas

José Luis Figueroa ofrece a la Comisión pro Defensa del Territorio a líderes de colonia para alcanzar la meta de 70 mil firmas

Efraín Núñez

A menos de un mes de que venza el plazo para recabar 70 mil firmas con el fin de restituir la condición de municipio a San Francisco Totimehuacan, José Luis Figueroa Cortés, diputado del Partido del Trabajo, ofreció el respaldo de líderes de colonia a los habitantes para alcanzar la meta trazada para noviembre de este año.

En entrevista, Figueroa Cortés informó que puso a disposición de la Comisión pro Defensa del Territorio a un grupo de liderazgos de distintas colonias, quienes asumirán la responsabilidad de recabar apoyos en las zonas donde aún no se ha logrado la cobertura total. Aclaró que la estrategia contempla visitas a inspectorías y planteles educativos, con la colaboración de maestros, a fin de ampliar la difusión y fortalecer la recolección de firmas.

Leer más: Apatía y bloqueo político provocan que solo se junte 50% de las firmas requeridas para convertir a Totimehuacan en municipio

“Tuvimos una reunión con la comisión. Estuvo presente el presidente auxiliar y el delegado de Gobernación; coincidimos en mantener la coordinación para seguir recabando las firmas y cubrir todas las demarcaciones. Además, estoy dialogando con los liderazgos de las colonias y contamos con el apoyo de docentes. Lo que falta es mayor difusión”, declaró el legislador.

De acuerdo con información actualizada, hasta septiembre se han reunido 35 mil firmas, lo que representa apenas la mitad del número requerido para restaurar la municipalidad de la junta auxiliar. Sin embargo, Figueroa Cortés aseguró que, con el impulso de los nuevos brigadistas, la meta se alcanzará en las próximas cuatro semanas.

En respuesta a los cuestionamientos de habitantes de Totimehuacan por supuestos bloqueos y simulación atribuidos al presidente auxiliar, José Ángel Malaca Carbente, el diputado señaló que, según información de la propia Comisión, el funcionario entregó finalmente la cantidad de firmas a la que se comprometió.

Te recomendamos: SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN: RECUPERAR ESTATUS DE MUNICIPIO

El legislador del PT subrayó que el principal obstáculo en el proceso lo representan los líderes de colonia afines al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, quienes, sostuvo, no ven conveniente la transformación de la junta auxiliar en el municipio número 218 del estado.

00:05:49

