A un año de gobierno, Armenta llama a ediles a unir fuerzas contra la pobreza y marginación

El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado enérgico a los 217 presidentes municipales del estado para que trabajen en una ruta común y coordinada con el gobierno estatal, a un año de que asumieron el cargo.

En entrevista, el mandatario estatal dijo que el objetivo primordial es combatir la pobreza y la marginación para garantizar el desarrollo integral de todas las regiones de Puebla.

“Invitarlos a que focalicen los esfuerzos para que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal podamos, en el respeto a nuestras autonomías, en el respeto al origen partidista que puedan tener, trabajemos en una misma ruta para combatir la pobreza, para atender la marginación y atender la vulnerabilidad de la población, que en eso consiste la atención al desarrollo humano”, convocó.

​El exhorto del gobernador se dio en el marco del Primer Año de Gobierno de los ediles, un momento que consideró oportuno para reflexionar sobre la rendición de cuentas y la dirección de los esfuerzos.

​”Decirles que les envío un abrazo, mi felicitación y el deseo de que en el informe de actividades puedan rendir a la población información que describa el avance en la administración que ellos guardan”, expresó, tras reconocer el trabajo de los alcaldes.

Respeto a la autonomía

​El morenista destacó la necesidad de focalizar los esfuerzos y trascender las diferencias partidistas en aras del bienestar social.

Por lo anterior, invitó a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— a colaborar en una sola dirección, para atender la demanda y necesidades de la población.

​Al final, Armenta Mier enfatizó que, más allá de los colores políticos, la prioridad de su administración es el desarrollo humano y la mejora de las condiciones de vida de los poblanos, especialmente de los más vulnerables.