A un año de gobierno, Armenta llama a ediles a unir fuerzas contra la pobreza y marginación

El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado enérgico a los 217 presidentes municipales del estado para que trabajen en una ruta común y coordinada con el gobierno estatal, a un año de que asumieron el cargo.
En entrevista, el mandatario estatal dijo que el objetivo primordial es combatir la pobreza y la marginación para garantizar el desarrollo integral de todas las regiones de Puebla.
“Invitarlos a que focalicen los esfuerzos para que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal podamos, en el respeto a nuestras autonomías, en el respeto al origen partidista que puedan tener, trabajemos en una misma ruta para combatir la pobreza, para atender la marginación y atender la vulnerabilidad de la población, que en eso consiste la atención al desarrollo humano”, convocó.
El exhorto del gobernador se dio en el marco del Primer Año de Gobierno de los ediles, un momento que consideró oportuno para reflexionar sobre la rendición de cuentas y la dirección de los esfuerzos.
”Decirles que les envío un abrazo, mi felicitación y el deseo de que en el informe de actividades puedan rendir a la población información que describa el avance en la administración que ellos guardan”, expresó, tras reconocer el trabajo de los alcaldes.
Respeto a la autonomía
El morenista destacó la necesidad de focalizar los esfuerzos y trascender las diferencias partidistas en aras del bienestar social.
Por lo anterior, invitó a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— a colaborar en una sola dirección, para atender la demanda y necesidades de la población.
Al final, Armenta Mier enfatizó que, más allá de los colores políticos, la prioridad de su administración es el desarrollo humano y la mejora de las condiciones de vida de los poblanos, especialmente de los más vulnerables.