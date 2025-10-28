Martes, octubre 28, 2025
A tres semanas de la tragedia por las lluvias hay 22 fallecidos, dos desaparecidos y 113 mil apoyos entregados

El gobernador Alejandro Armenta Mier precisa que hay 64 mil damnificados y 11 mil viviendas fueron censadas con algún tipo de daño

Alejandro Armenta ratificó las cifras de la emergencia destacando 22 fallecidos, la búsqueda para localizar a 2 personas y el apoyo a damnificados
Yadira Llaven Anzures

A tres semanas de las intensas lluvias, deslaves e inundaciones que golpearon severamente la Sierra Norte de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier ratificó las cifras de la emergencia, destacando 22 fallecidos, la permanencia de los esfuerzos de búsqueda para localizar a dos personas y el apoyo a más de 64 mil damnificados.

​El mandatario enfatizó que los fallecidos no son solo un número, sino personas con las que el gobierno estuvo presente, asegurando que “ninguna fue abandonada”.

Así lo dio a conocer durante la conferencia mañanera de este lunes, que se efectúo en la lateral de la recta a Cholula, para dar un balance de la rehabilitación de calles en Puebla y la zona metropolitana.

​El reporte oficial destacó la magnitud del desastre y las acciones de respuesta implementadas en un total 23 municipios afectados, con 17 considerados con mayores daños.

​Además de 64 mil personas damnificadas por la contingencia; más de 11 mil viviendas para evaluar los daños; dos personas siguen sin ser localizadas y se presume que fueron arrastradas por el río o perdidas en deslaves.

​Armenta Mier afirmó que la búsqueda continúa con binomios caninos, drones y buzos.

La semana pasada, explicó que se rescató un vehículo del fondo de un río, y luego se encontró a una persona aguas abajo.

​“De siete personas inicialmente no encontradas, solo restan dos por localizar”, enfatizó, luego de señalar que se utilizarán todos los medios del estado hasta encontrarlos.

​Infraestructura y apoyos

​El gobernador detalló la situación en la infraestructura y los apoyos brindados, con un total de nueve puentes afectados.

Expuso que el municipio de Tlacuilotepec, que tiene acceso a través de cuatro puentes, sufrió afectaciones en todos ellos, pero ya se ha restablecido el paso.

​Asimismo, afirmó que ya hay paso en todos los municipios y localidades.

“Se atendió una segunda afectación en Honey, y la comunidad La Máquina en Z Mena, que estaba incomunicada por el río Pantepec, recibió un paso provisional con un puente y alcantarillas”, precisó.

Por último, destacó que se han entregado más de 113 mil apoyos, entre despensas, ayuda alimentaria, kits de higiene personal y limpieza.

​Se movilizaron a162 personas a hospitales y casas de salud, y se brindaron más de 69 mil 428 atenciones médicas.

En cuanto a maquinaria, refirió que se puso a disposición 11 aeronaves (helicópteros) para rescate y traslado; se donaron dos lanchas y equipo a comunidades que dependen del río.

​Alejandro Armenta aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado pendiente de la situación y el gobierno estatal seguirá apoyando, incluyendo a quienes manifiestan falta de atención o no fueron afectados directamente por la tormenta, a través del Sistema DIF Estatal y la Secretaría de Bienestar.

