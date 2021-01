A sugerencia del editor

Hace dos semanas me referí en este espacio a cuánto ha ayudado el streaming a mejor utilizar nuestro tiempo durante el confinamiento. Recientemente, la IMDb (principal base de datos cinematográficos) publicó un Editor’s Pick sobre lo mejor que Netflix ofrece en cuanto a films y series. Con el deseo de que resulte útil, recupero algo de lo que en su momento escribí sobre cuatro de esos títulos, enlistados según su año de producción.

Red social (2010), de David Fincher, sobre Facebook y la consecuente, escandalosa disputa por sus derechos de propiedad. Cinta absorbente, rigurosa, muy bien documentada en cuanto a cronología y detalles de los eventos, que con habilidad alterna sus tiempos. Incorpora al azar (como concepto definitorio) para narrar cómo fue que a Mark Zuckerberg se le ocurrió –una noche de despecho y cervezas en la Universidad de Harvard– la iniciativa sexista por internet que derivaría en el nacimiento de Facebook y su resultado: un fenómeno billonario en dólares, 500 millones de adeptos y demandas legales de ese nivel. Bienvenidos todos a un suceso real de avaricia, deslealtades y traiciones entre la clase de gente mejor “formada” del mundo, en el país de tanto tienes, tanto vales.

Los juegos del destino (2012; Silver linings playbook), de David O. Russell. Pat y Tiffany –ambos con problemas personales y emocionales– establecen un pacto de ayuda mutua: él será su pareja en un certamen de baile, y ella el puente para que Pat hable de nuevo con su esposa. Rebanadas de las cosas buenas de la vida. Parte como drama, pero es más un melodrama romántico sustentado en las sólidas actuaciones de Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. El director Russell ha equilibrado su película con sensibilidad y humor, para ser menos un estudio de personajes y más una cinta de situaciones. Así pues, funciona emotivamente, pero también en el nivel de lo reconocible. Film grato e inteligente –pero no superlativo– fácil de apreciar. Por cierto, le falta una pizca de sutileza.

The master (2012), de Paul Thomas Anderson. A su regreso a EEUU, Freddy Quell –veterano de guerra alcohólico y desequilibrado– se cruza con el líder de un movimiento llamado La Causa, lo que le cambia la vida en un sentido pragmático más que esencial. La sólida pero ambigua relación entre ambos, ¿nos lleva a qué, por qué, hasta dónde, con qué hondura? La película no lo deja suficientemente claro, pero tiene varios méritos: las actuaciones protagónicas de Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman; los alucinantes universos imaginados por Freddy a partir de las borracheras que se permite (cocteles que incluyen thinner y combustible nuclear); y desde luego, su apunte crítico sobre los efectos íntimos de la guerra. Pero otra vez: ¿qué quiere decirnos The master a fin de cuentas?

Lady Bird (2017), de Greta Gerwig. Comedia centrada en una adolescente que se hace llamar Lady Bird (la siempre excelente Saoirse Ronan), para contarnos en especial dos cosas: cuánto quiere ella salir de Sacramento para irse “donde esté la cultura”, y la muy difícil relación con su madre (Laurie Metcalf), una mujer estricta y de carácter. No puede recomendarse lo suficiente. En esencia es una película sobre mujeres: mujeres que identifican su situación y enfrentan los retos derivados; mujeres que toman la iniciativa; mujeres que convierten en guía a sus sueños; mujeres –como Lady Bird y su madre– que podrán cuestionarse entre ellas, pero que se quieren profundamente. Una cinta muy inteligente, completamente disfrutable.

Dos títulos más en el Editor’s Pick de referencia: Pienso en el final, de Charly Kaufman, que no hace mucho comenté con amplitud en este espacio, y El diablo a todas horas, del neoyorquino Antonio Campos, cinta áspera, muy brava. Y en cuanto a series, no podía faltar, claro, Breaking bad, que para muchos es la mejor serie de la historia. ¿Y puede confiarse en este Editor’s Pick? Pienso que sí, sin que esté escrito en piedra.