Jueves, noviembre 6, 2025
Cuitlatlán

A Sergio Herrera solo lo destituyeron como dirigente sindical del IMSS, pero dejaron impunes las anomalías financieras de su gestión

Fermín Alejandro García

Temas

Más noticias

Internacional

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...
Nacional

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Autoriza el Congreso la instalación de cuartel de la Guardia Nacional en el corazón del “triángulo rojo”

Efraín Núñez -
Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado aprobaron la construcción de una base de la Guardia Nacional en pleno corazón...

Tras dos años sin titular, Congreso por fin emite convocatoria para nombrar auditor de la ASE

Efraín Núñez -
Después de dos años sin auditor titular, el Congreso del estado aprobó por fin este miércoles los lineamientos y la convocatoria para elegir al...

Crece el conflicto en el Tecnológico de Tehuacán; alumnos cierran autopista ante falta de respuesta

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Por segunda ocasión en esta semana alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron la caseta de cobro de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca como parte...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025