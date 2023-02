“¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?

a hacerte rico en loterías con un millón,

mejor trabaja, ya levántate temprano,

con sueños de opio sólo pierdes el camión…”

Chava Flores

(Canción 1954)

Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, murió el 5 de agosto de 1987 a los 67 años de edad, por lo que su vida y obra transcurrieron en un periodo que, aunque relativamente cercano para nosotros los rucailos, es muy distinto a las condiciones actuales de nuestro país y por consecuencia a los diversos cambios económicos, tecnológicos y socioculturales experimentados a lo largo de casi medio siglo. Quiero empezar por decirles que en mi generación Chava Flores fue un compositor celebrado por muchos como el cronista musical y humorista de la Ciudad de México, ni más ni menos que de la “chilanguiza”. Su obra marcó un contraste significativo con las tragedias de amores, despecho, “chupe”, metáforas cursis y valentonadas de las canciones de otros compositores de la época. Sus canciones describieron, con gran detalle y tono humorístico, algunos ambientes urbanos de la capital que, como él mismo dijo en un concierto, tratan de un México que ya se fue y que plasmó en la canción “Mi México de ayer” con evocaciones urbano-bucólicas.

“Siete chambas, catorce necesidades”

Nació en la calle de la Soledad, antigua calle de la “Machincuepa”, del barrio bravo de La Merced y a lo largo de su vida vivió en muchos otros barrios populares como Peralvillo, “La Guerrero”, “La Doctores”, cuando aún se llamaban así y no colonias, fraccionamientos, urbanizaciones, complejos habitacionales, desarrollos inmobiliarios, áreas o zonas residenciales, clusters, etc. Desde los 13 años de edad tuvo que entrarle a la chamba debido a la muerte de su padre; la hizo de sastre, mensajero, cobrador, repartidor, carnicero, ferretero e impresor. En 1949 editó y dirigió la revista quincenal El Álbum de Oro de la Canción que recogía la música y daba cuenta de los intérpretes más populares de aquella época. Se trataba de una modesta publicación de unas cuantas hojas y se vendía a 75 “fierros” (cvs.) el ejemplar. Esto le granjeó la relación con cantantes y compositores y le animó a mostrar su propio trabajo con una primera canción que dio a conocer, en 1952, “Dos horas de balazos”, en donde los vaqueros gringos “Tom Mix”, “Buck Jones”, “Bill Boyd” y “Tim McCoy”, estrelllas de los güesterns jolibudenses se liaron a plomazo limpio con los “cherifes”; Chava Flores … tomó estos nombres de los protagonistas de cada una de 5 películas que, en una sola función de 4 a 11 de la noche, fueron exhibidas en un cine capitalino. Tristemente sabemos hoy en día que en México las balaceras duran más de dos horas y son “de a devis”, pero también en los “unites estates hace aire”, porque las masacres (692 tiroteos en 2022) son cometidas por algunos “chimpletos” que compran armamento de gran calibre en cualquier “súper” y se apostan, para hacer sus fechorías, en las cercanías o en el interior de escuelas, supermercados, plazas públicas, bares, etcétera.

“La tertulia” y “Llegaron los gorrones”

“La Tertulia” y “Llegaron los Gorrones” fueron canciones tempranas de su repertorio que relatan las fiestas domésticas con situaciones que cualquier persona de provecta edad vivió en su juventud. De ahí en adelante siguieron muchos éxitos que él mismo cantó con su “chorro de voz” (1953) la cual, pasado el tiempo, devino “chisguete”. El periodo más prolífico de su vena musical fue el que correspondió al sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) con 50 canciones. Contó con varios intérpretes famosos como Pedro Infante, Toña “La Negra”, Agustín Lara, Amparo Ochoa, Guadalupe Pineda, José Alfredo Jiménez, Manuel “El Loco” Valdés, Óscar Chávez, Miguel Aceves Mejía, Lalo González “El Piporro”, Lola Beltrán, Víctor Iturbe “El Pirulí”, Rubén Schwartzman y decenas de cantantes y conjuntos musicales, así como películas, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este. Esto permitió que se difundieran e hicieran populares muchas de sus canciones, festivas casi todas y dotadas de un humorismo que caló profundamente en todos los ambientes sociales de la ciudad capital y de todo México.

El chico temido del barrio.

El contenido de sus canciones alude al “caliche” del barrio, los albures, las calles, la fisonomía de los barrios tradicionales, los personajes populares, las costumbres, las interacciones sociales, así como las premisas socio-culturales de las clases media y baja de un periodo situado entre las décadas de los 30 y los 60 del siglo pasado en el entonces distrito Federal o “Detritus Defecal” como le llamaban algunos con provinciana chabacanería. Estas fueron las referencias que el compositor recreó socarronamente en su vasta obra musical que algunos afirman consistió en 131 composiciones y otros en 196; la popularidad de muchas de ellas ha trascendido hasta nuestros tiempos y no sólo porque incluyen evocaciones nostálgicas de los sexa, septua y octo genarios, sino que algunas piezas musicales recogen diversas situaciones y escenarios sociales que no han perdido vigencia, no obstante de que fueron creadas hace más de siete décadas atrás.

Los albures y calambures, cultivados tempranamente a lo largo de la azarosa vida de Chava Flores, fueron incorporados con prodigalidad en los textos de sus canciones como “Tomando té”, “El chico temido del barrio”, “Los frijoles de Anastasia”, “El baile de Tejeringo”, “Amor de lejos”, “La tiendita de mi pueblo”, “Adios cuñao”, “La puerca”, “Herculano”, un nombre con fin maloliente. Recomiendo que estas canciones sean escuchadas con atención y, eso sí, “arrepegados a la pader” por si las dudas. Los albures —esta “jerga” exclusiva de los varones de las ciudades— es un juego verbal humorístico encubierto, dialogado, por la posesión sexual en el que los contendientes buscan “vencer” al contrario cuando este queda sin palabras y “expuesto fingidamente” como mujer u homosexual pasivo. Por la pura experiencia, sin conciencia alguna de las formas lingüísticas, los “albureros” recurren a diversas figuras retóricas en ese intercambio de “ordinarieces” que un infaltable coro de barbajanes celebra ruidosamente con risotadas y diversas expresiones igualmente majaderas. Vayan un par de ejemplos:

“Los frijoles de Anastasia (8)

Los frijoles de Anastasia

se los ha comido el gato

s’a como ‘stamos a cuatro

s’a que gato tan sacón,

si no es gato es por que es gata

pues ya está en su “menopausea”.

Pa’ frijoles Anastasia

y pa’ flojo un servidor” (…)

“El baile de San Tejeringo (9)

Como a las siete y pico en Tejeringo el chico

fue el baile de Miguel.

Tocaban 2 orquestas, bailé con Rosa Mestas

y algunas con Raquel.

Melusa la pelona, metiche y muy jamona,

se puso en su papel,

me presentó a una dama que invitó a su casa

para ir disque a comer.

Salimos del boliche le acaricie una… mano

y se me echó a correr.

Estabamos comiendo cuando pasó Rosendo

chiflando una cancion,

era la verdolaga, yo no sabia la letra

nomás la introducción” (…)

Peso sobre peso

Aparte del sobrepeso que sufren(imos) un porcentaje alto de la población en México, la canción “Peso sobre peso” se refiere al exhorto que el “jefe” de la casa hace a Bartola, su esposa, de como debe “estirar el gasto” para que alcancen a “llenar tripa” todos los miembros de la familia.

Diría el referido sujeto que: pobre, pobre, pero para los frijoles saco.

Esto no está muy alejado de la realidad de estos tiempos en los que mucha gente tiene que hacer verdaderos malabarismos para poder llegar al fin de la “quincena” a costa de préstamos de urgencia, pedir fiado, empeñar algún bien y abstenerse de cualquier “lujo” (carne, pescado, quesos, mariscos, leche y fruta y verduras costosas). Entonces ¿de que engorda el paisanaje? Pues de darse gusto con frituras y Coca Cola y los señores de algún “alipuz” que no es tan infrecuente como uno podría pensar. Para eso tenemos a la “telera”, a los “yutubers” y a los “influencer” que ofrecen al usuario (follower) y al teleinvidente las normas que debe seguir para ser aceptado en la “sociedad” y las güeras(os) de los anuncios sirven para encandilar al “respetable” para que se empeñe en alcanzar la felicidad: ¡llévelo, llévelo…bara, bara…le venimos ofreciendo!

Nomás un poco creticón

Las canciones de tono abiertamente humorístico sobre su entorno social, que caracterizan la producción principal Chava Flores —quien no realiza denuncias explícitas— muestran el hacer cotidiano de aquello que distingue a los mexicanos de las clases populares con personajes y situaciones típicas, mismos que contrastan con el rastacuerismo de muchos de los “fifís” y los políticos de entonces; los primeros, afectando formas y maneras calcadas de las “culturas de prestigio”, principalmente la “gringa” y los segundos, además, suman la labia, el embuste, la ignorancia y el desinterés por la gente a la que dicen servir. “La interesada” es una advertencia a una mujer “trepadora”:

“Mejor no, no te doy mi amor

y le sigo al vacilón

Tu eres muy interesada

Abas, abas, abas”

En los años 50 en México se registró una mejora económica que se manifestó con una moderna urbanización, acelerada industrialización y consecuentemente una migración del campo a la ciudad incrementando la población de las ciudades más grandes de México, sobresaliendo la capital cuyos barrios periféricos se pueblan de harta “raza” de origen rural que enfrentó un choque con las formas urbanas y las correspondientes tensiones sociales que se generaron, situaciones que Chava Flores ilustró magistralmente con coloridos cuadros musicales de costumbres como “Sábado Distrito Federal”, “Voy en el metro”, “Cerró sus ojitos Cleto”, “El gato viudo”, “La esquina de mi barrio”, “El bautizo de Cheto”, “El retrato de Manuela”, etc.

Chava Flores con su enorme obra musical al igual que Gabriel Vargas con su morrocotuda y prolongada historieta (62 años) de “La Familia Burrón” son los cronistas indiscutibles, de sabor popular, de la ciudad de México, D.F. y mucho podríamos seguir escribiendo sobre las canciones de este compositor, pero aún con este apretado bosquejo parece que me he ido de abuso con el espacio y solo me queda despedirme de ustedes, como dice el propio Chava en la canción “Los quince años de Espergencia”

“No es que los corra, muchachos,

ya váyanse enfriando, me voy a acostar”.

