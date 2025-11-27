A punto de perder el semestre 4 mil estudiantes del ITT por conflicto y paro estudiantil

Tehuacán. – Alrededor de 4 mil estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) podrían perder el semestre, tras romperse el tercer diálogo entre alumnos en paro estudiantil y representantes de la Dirección General del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) realizado ayer, lo que alarga más el conflicto que está a punto de cumplir mes y medio.

Los paristas lamentaron que los enviados por el TecNM no llegaran con una propuesta diferente, pues de nueva cuenta les pidieron liberar las instalaciones del plantel para posterior a ello aplicar una auditoría a la gestión del director Sergio Villafuerte Palavicini, además de condicionar el compromiso de no represalias contra los alumnos a que el director siga en el cargo.

Ante tales condicionamientos, los estudiantes se negaron señalando que la exigencia del alumnado a la entrega del edificio es la salida de Villafuerte Palavicini y una carta compromiso de que no se tomarán acciones de represalia contra ninguno de los participantes en el paro.

La falta de propuestas diferentes de los representantes federales generó molestia entre los estudiantes quienes les reprocharon su falta de atención al conflicto. El diálogo se rompió y los enviados del TecNM se retiraron sin comprometerse a una nueva reunión con los estudiantes, quienes expresaron que han tocado muchas puertas en busca de solución al problema, pero los directivos se niegan a alcanzar acuerdos.

Mientras tanto el riesgo de que el semestre se pierda es latente, puesto que aún cuando se aplican clases en línea, estas no se imparten al 100 por ciento por la negativa de catedráticos sindicalizados para laborar en esa modalidad, así como también por parte de personal administrativo, lo que podría impedir la conclusión de ciertos trámites.

A la fecha faltan alrededor de seis semanas para concluir el semestre; la institución no ha dado a conocer si el no llevarse a cabo todas las clases en línea tendrá algún impacto en el cumplimiento de metas y planes de estudio; por su parte los paristas han reiterado en varias ocasiones que su intención es que el conflicto se resuelva, pero con compromisos reales empezando por la destitución de Sergio Villafuerte.

Por el momento el paro estudiantil continuará, así lo adelantaron los estudiantes resaltando que si el primero de diciembre se renueva el contrato como director de Villafuerte, iniciarán una huelga de pagos, para lo cual ya tienen listos los formatos de amparo que interpondrán para que no se les niegue el derecho a la educación.

