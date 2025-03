A PESAR DE TODO SIGUEN PRODUCIENDO

Diversos motivos están en la base de que una parte de las hectáreas de uso agrícola se dejen de cultivar. Según el Censo Agropecuario 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla, casi 15 por ciento, equivalente a 165 mil héctareas de 1 millón 124 mil 581 de uso agrícola, no se encuentran sembradas.

En opinión de los productores, a los jóvenes ya no les interesa el campo porque no es redituable ni hay apoyos para el mismo, por lo que parte de ellos migran y/o se dedican a otras actividades. Habría que mencionar que la dinámica económica poco contribuye a una mayor valorización agrícola así como el sistema educativo tampoco ha propiciado el arraigo de los jóvenes a sus comunidades, donde no existen las fuentes de empleo que les permitan no solo mantener las actividades productivas agrícolas, sino otras que les den la oportunidad de subsistir.

En Puebla predomina, producto del proceso de reparto agrario y en una gran parte de sus regiones, una agricultura campesina, donde el minifundio, es decir la extensión territorial de las parcelas, es reducida, además de producir en temporal, es decir sin la disponibilidad de riego, lo que obliga a las familias a diversificar sus actividades para obtener los recursos que les permitan sobrevivir. En muchos casos la producción es de autoconsumo, ya que solo puede garantizar parte de la alimentación familiar de básicos, mientras que otra parte con mayores recursos apuntala la producción comercial.

En el censo se indican algunos de los problemas que se enfrentan en la entidad para trabajar el campo, asociados a los altos costos de insumos y de servicios, la pérdida de fertilidad del suelo, los precios y los vaivenes del mercado, la inseguridad y escasez de mano de obra. Aunque la disponibilidad de tierra y agua sigue siendo parte de la problemática social del campo.

Sin embargo, para los campesinos la principal dificultad es la falta de apoyos, donde los programas vigentes se vuelven insuficientes para apuntalar a los productores, donde las remesas se han convertido en un apoyo indispensable para el sostenimiento de las familias campesinas, que a pesar de todo siguen produciendo.