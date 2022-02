A pesar de que se habla de recesión técnica, en Puebla el PIB sigue creciendo: MBH 

A pesar de que hay quienes hablan de una recesión técnica en el país, el Producto Interno Bruto (PIB) de Puebla sigue creciendo, aseveró el gobernador, Luis Miguel Babosa Huerta, quien dijo que toca al gobierno federal responder a los señalamientos sobre un presunto estancamiento en el crecimiento económico.

“Son políticas públicas nacionales para poder enfrentar lo que se conoce como una recesión técnica, que son dos trimestres consecutivos de caída del PIB. Esta es una posición que debe ser abordada por el gobierno federal, por los gobiernos estatales en cuanto a las acciones que corresponden a las políticas públicas que influyen en el Producto Interno Bruto en Puebla”, aseveró el mandatario estatal.

- Anuncio -

Y añadió: “En Puebla no está cayendo el Producto Interno Bruto, al contrario, está creciendo, pero como economía nacional sale esta noticia que no ha sido corroborada por el gobierno federal, entonces yo no voy a dar respuesta, aceptando que existe ya una recesión técnica en la economía nacional, hasta que la Secretaría de Hacienda pueda hablar de ello, si no imagínense que una nota ya se vuelve una afirmación de la cual uno tenga que ajustarse no, no es así. Espero yo la posición del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, sobre reconocer o no que estamos en una recesión técnica. Mientras no haya un reconocimiento de la Secretaría de Hacienda no podemos referirnos a ella y claro que tenemos que apoyar a nuestra economía en los gobiernos nacionales, en las entidades federativas y decirles que en Puebla el Producto Interno Bruto no está cayendo, está creciendo”.

La Jornada en Línea dio a conocer que el peso mexicano arrancó el segundo mes del año con ganancias frente al dólar. En medio de un retroceso generalizado del dólar y de las tasas de interés de los bonos estadounidenses, la divisa mexicana extendió sus ganancias, al apreciarse ligeramente un 0.09 por ciento, ante su similar estadounidense, para cerrar en las 20.5939 unidades por dólar spot.

De acuerdo con el Banco de México, la paridad peso-dólar operó entre un máximo de 20.6290 unidades y un mínimo de 20.5460 unidades en el mercado interbancario.

- Anuncio -

Luego de que la moneda mexicana retrocedió en enero 0.52 por ciento frente a su similar estadounidense, a 20.6134, según datos del Banco de México, el peso mexicano aprovechó que el dólar operó con pérdidas, por segundo día consecutivo, para extender su avance.

Lo anterior debido a que el apetito por riesgo ha mejorado, permitiendo así que los inversionistas tomen posiciones en instrumentos de riesgo; y, luego de que funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed enfatizaron la necesidad de un ajuste gradual de la tasa de los fondos federales.

Las Bolsas presentan un tono positivo. Tras un saldo negativo en enero, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) continuó animado y arrancó febrero con una ganancia de 0.88 por ciento, a 51 mil 782.67 puntos.

Las ganancias de las acciones de Aeroméxico de 10.26 por ciento; Alsea, 4.94 por ciento; Inbursa, 3.39 por ciento; Banco del Bajío, 3.36 por ciento, sobresalieron en la jornada de este martes.

En Wall Street la operación inició mixta, pero se corrigieron los números al alza, con el Nasdaq, tras ganar el lunes más de 3.0 por ciento, aminoró las ganancias, al cerrar hoy con un alza de 0.75 por ciento, a 14 mil 346 puntos; el Dow Jones y el S&P 500 terminaron con un incremento de 0.78 y 0.69 por ciento, en ese orden.