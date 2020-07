A pesar de brote de Covid–19, el Ingenio de Atencingo sigue con sus labores

Se han detectado al menos seis casos de coronavirus en el Ingenio de Atencingo. Las organizaciones cañeras han decidido parar sus actividades, pero vecinos denuncian que la planta sigue trabajando como si no hubiera brote de la pandemia.

Ha trascendido que al menos una persona contagiada dentro del ingenio habría fallecido. Se trata de una empleada del área administrativa de nombre Diana, aunque la especie no fue confirmada.

La empresa informó el viernes de la semana pasada que tras la infección de seis de sus trabajadores, el pasado lunes se suspenderían por completo las labores.

No obstante, el portal municipios consignó ayer que “familiares de trabajadores del ingenio de Atencingo que piden el anonimato, informaron que la fábrica azucarera no lo ha hecho. En la temporada que no hay zafra solo se realizan trabajos de mantenimiento y reparación y laboran alrededor de unos 300 obreros en este lugar, en su horario normal.

“Hasta el momento también se desconoce si la empresa ya realizó labores de sanitizacion al interior de la fábrica.

“Trabajadores indicaron que la empresa solo ha mandado a descansar a personas que presentan enfermedades crónicas, sin embargo, los demás empleados”.