A pensar de todo: José Pablo Feinmann

“Una economía que no genera trabajo

genera violencia. Y hasta terrorismo.

…

Hoy tenemos una delincuencia totalmente

despiadada e irracional.

Si lo que creció es la violencia

es porque lo que creció es el odio”

José Pablo Feinmann

Por razones no divulgadas, por una cultura centralista, resulta que en nuestro México nunca, pero nunca, volteamos los ojos hacia el sur. Somos latinoamericanos como los países de Centroamérica, igual de latinoamericanos que los países sudamericanos y caribeños, pero no nos enteramos de los quehaceres, particularmente culturales, de aquella amplia región del planeta. Sólo tenemos ojos para Estados Unidos de América, Canadá y Europa, últimamente China, como alguna vez fue con Japón. Por ello es que no hay medio alguno que comunique el fallecimiento el día viernes 17 de diciembre de 2021 del filósofo, escritor, profesor argentino, José Pablo Feinmann (Buenos Aires 1943-Buenos Aires 2021), quizá porque no fue cantante, modelo, político, ni futbolista, nuestra cultura mexicana lo tiene en el olvido.

El éxito de este profesor fue muy similar al de Zygmunt Bauman (1925-2017), profesor polaco que acercó la sociología, su importancia y las teorías de esa ciencia con sus textos, su lenguaje, sus múltiples libros y entrevistas al conocimiento del ciudadano occidental de a pie, principalmente el europeo. Esto mismo hizo José Pablo Feinmann, pero del conocimiento filosófico para Latinoamérica, lo cual es aún más complejo por las limitaciones en que vivimos en esta región del mundo, principalmente con las políticas de nuestros países, desde luego México incluido, de una educación meramente instrumental, operativa y técnica, que no nos permite razonar. En pocas palabras: pensar.

Sus programas de televisión –que ahora ya se pueden ver por Internet- fueron fundamentales para que muchas generaciones pudieran tener, desde la televisión pública argentina, la posibilidad de lograr lo más difícil de nuestros días; incluso con tantos distractores, como las redes sociales, clases por Internet, manuales de operación, técnicas y más técnicas, noticias de nota roja, discusiones estériles de políticos, conciertos de artistas y cantantes de plástico, notas rosas, etc., nos permitió lo más complejo de la actualidad: pensar. En un programa por televisión denominado “a pensar de todo”, haciendo alusión a esa expresión muy común en nuestros países “a pesar de todo”.

Con sus programas televisivos de “filosofía aquí y ahora”, permitió que los interesados sobre el tema y los angustiados por los exámenes en las universidades, y las escuelas en general, pudieran conocer y comprender con mucha facilidad las cuestiones relevantes que el sistema impide que nos preguntemos: “¿Por qué?”. Desafortunadamente, en México, poco se usa la televisión pública para fomentar la cultura y la reflexión, pues está más preocupada en competir con las otras televisoras con películas norteamericanas, de pistoleros y desnudos.

Los temas que abordaba José Pablo Feinmann no eran nada sencillos de plantear, pero la claridad con la que se exponían permitía comprender y pensar, por ejemplo, por qué la tortura, tanto psicológica y física, debe estar determinantemente prohibida. No obstante que los medios de comunicación todos los días legitiman esa acción policial-gubernamental. También, hizo una crítica hacia los regímenes totalitarios, así como resaltó la importancia de la democracia y por qué es imprescindible el respeto a los derechos humanos, principalmente, por el propio gobierno. Asimismo, exponía las preguntas que se hicieron los grandes filósofos de la época de la segunda guerra mundial, respecto a la existencia de Dios y los campos de concentración nazis, o bien, la crítica al neoliberalismo y al poder mediático, la necesidad de combatir los monopolios y los oligopolios que se generan por el capitalismo salvaje, hoy denominado “neoliberalismo”, además de que describió y expuso lo que está sucediendo en nuestros tiempos con el gobierno de la “culocracia”.

No se olvidó de los países de Latinoamérica, por el contrario, insistió en su importancia para la grandeza, particularmente, de Inglaterra y de Estados Unidos de América, y la explotación de los recursos naturales de esta región para lograr esa grandeza de esos países, con la complicidad de los gobiernos y de las oligarquías, por lo que su pensamiento siempre asumió las políticas de izquierda. Y sin que fuera invitado por alguna universidad mexicana, mucho menos por las instituciones gubernamentales, para exponer sus ideas y propuestas, resulta que también hizo mención de México y de lo que le sucedió a la revolución mexicana, que ésta, por más esfuerzos que se hicieron, a pesar de que se trató del movimiento bélico en donde más muertes hubo de toda esta región, desafortunadamente, quedó, con el paso del tiempo, guardada en los museos, ya que pareciera en estos tiempos que no sucedió nada con ella. Feinmann dejó un legado de muchos libros, videos, entrevistas por radio, que hoy pueden localizarse por Internet y que, efectivamente, permiten a los interesados ponernos “a pensar de todo”. (Web: parmenasradio.org).