A partir del martes, IMSS traslada consulta de especialidad de La Margarita a San Alejandro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla ha iniciado el traslado de la consulta externa de especialidad, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 57, conocido como La Margarita, al nuevo Hospital General Regional (HGR) número 36 San Alejandro.

Con esta medida, San Alejandro consolidó su reapertura parcial, tras ocho años de ausencia, que inició operaciones en urgencias y consulta externa hace dos semanas.

Tras el sismo de 2017, San Alejandro tuvo que ser demolido debido a los severos daños en su estructura y, a partir de ello, inició la construcción de un nuevo hospital, sobre la base antigua, que se prolongó por ocho años, hasta que el pasado 28 de octubre abrió sus puertas con atención parcial a la derechohabiencia.

En un comunicado, el IMSS informó que la atención de las citas programadas en la nueva sede comenzará a partir de este martes 18 de noviembre.

Por lo tanto, las y los pacientes con citas programadas deberán acudir directamente a la nueva sede en la fecha asignada, debido a que el servicio dejará de operar en La Margarita.

Aunque la inauguración oficial del Hospital San Alejandro aún se encuentra pendiente y sin una fecha confirmada, el recinto ya se encuentra en condiciones y ha estado brindando atención médica desde octubre.

Desde finales de octubre, el hospital ya atendía a derechohabientes de La Margarita y la Clínica número 2, unidades que padecían de una sobredemanda de atención médica.

La medida de trasladar las consultas de especialidad del tercer piso de La Margarita a San Alejandro busca aliviar la presión y consolidar el restablecimiento de los servicios hospitalarios.

Para brindar apoyo y garantizar la correcta reubicación de las citas, el IMSS Puebla exhortó a los derechohabientes a acudir al Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente de cualquier unidad médica.

El personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) se encargará de brindar acompañamiento y el apoyo necesario durante este proceso de transición.

El nuevo Hospital San Alejandro opera con 282 camas, 35 consultorios, seis quirófanos y un equipo de más de 2 mil trabajadores, incluyendo 372 médicos especialistas.

Además, de cuatro salas de endoscopía, 10 sillones de quimioterapia y 17 máquinas de hemodiálisis, que posicionan al hospital como uno de los complejos hospitalarios más complejos que el Seguro Social ha puesto en marcha en la región.

