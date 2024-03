A mí no se me olvida, Nadia Navarro Acevedo

Quizá te sorprenda, Nadia, porque puede ser que, como muchos, de un día para otro, perdiste la memoria. Yo, como muchos otros, no la pierdo y hasta recuerdo detalles, mínimos detalles, minucias…

Repaso cuando tuve el deshonor de conocerte: eras Regidora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del ayuntamiento de Puebla en la administración de Luis Banck. Fue en 2016, cuando llevaba yo apenas tres meses de haber comenzado a trabajar con el ayuntamiento “porque el fenómeno de la prostitución en el primer cuadro de la ciudad estaba desbordado“, y alguien de mucho peso y con conocimiento de mi trayectoria, me recomendó.

Hace casi ocho años le pediste a Juan Carlos Morales Páez, Secretario de Gobernación Municipal, que me encontrara contigo en tus oficinas. Todo porque, yo sola, yo solita y mi alma, sin nadie más, llevé a cabo el estudio que se me había encomendado: convoqué a mujeres, biológicas y trans, así como hombres, que se dedicaban a la prostitución (pdp), para contactarlas, establecer un vínculo, realizarles entrevistas personales y de grupo, escuchar sus quejas y necesidades, así como crear y ejecutar un programa para regular sus actividades tanto en vía pública como dentro de establecimientos.

¿Y adivina qué? Pude, y cuando pude más, -yo sola, yo solita, sin nadie más que yo y mi alma-, cuando di el siguiente paso: convocar a dueños y encargados de hoteles, bares, moteles, cantinas, casas de huéspedes y demás, para q se presentaran y conocer qué pasaba en sus espacios, y entonces, precisamente entonces, empecé a pisarles los talones a “alguienes” que con anterioridad, desde que ustedes entraron al gobierno, se dieron a la tarea de cobrarles igualas mensuales para permitirles tener pdp sin control alguno, normas de salud, higiene ni seguridad.

- Advertisement -

¿Y adivina qué más? Con los datos que obtuve, hice cuentas del dinero que se estaban metiendo esos “alguienes” y ¡era un chingo!; se lo llevaban los de ahí adentrito, los tuyos, los que tú controlabas, sin que ni un peso redituara en beneficio de ayuda o protección, higiene o salud a las personas más vulnerables de esa infinita cadena de corrupción, y lo reporté. Fue cuando no te gustó.

Y le dijiste a Morales Páez que no te gustaba mi trabajo, que “el doctor Omar”– q nadie conocía ni nunca tuve el gusto, porque presiento no existe-, “está muy molesto con la situación”, sin aclarar cuál situación, cuando mi trabajo era im-pe-ca-ble; y Morales lo sabía: No solo porque era yo sola con mi alma llevando a cabo todo: el estudio de campo, el análisis de los datos obtenidos junto con el proyecto; entregaba informes diarios con evidencia, síntesis semanales y mensuales, con estudios de prospectiva, -por si no sabes qué significa prospectiva, te lo comparto: “conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar y de predecir el futuro de una determinada materia”.

- Advertisement -

Esos eventos fueron señalados por la columna “Cuitlatlán“ de La Jornada de Oriente, el 12 de diciembre 2016, (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/se-suspendio-programa-regular-la-prostitucion-municipio-puebla/; y te escribí una Carta Abierta en mi columna “Entrepanes” el 16 de diciembre de 2016, en La Jornada de Oriente (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/hemeroteca/fromDate=2016%2F12%2F16&estado=puebla) y en e-consulta.com (https://www.e-consulta.com/opinion/2016-12-16/carta-abierta) ¿te enteraste de las consecuencias de tus decisiones? ¿te llegaron las mentadas de madre y las mandadas al carajo de parte de estas personas que te enviaron estas personas con profunda indignación, al haber jugado con ellas? ¡Ah!, y después supe que habías solicitado dinero ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para atender a mujeres vulnerables, ¡y me sorprendió!, porque si bloqueaste un proyecto local para beneficio y atención de estas mujeres de cerquita, ¿cómo es posible que quisieras atenderlas de lejitos? Tengo una curiosidad, ¿te llegó el dinero?, ¿qué hiciste con él? porque sorpresivamente renunciaste al ayuntamiento y te fuiste al gobierno del estado. ¿Huiste?

Con estas breves y ligeras líneas, sólo te quise recordar que a mí no se me olvida. Quizá, ahora, a ti tampoco.

[email protected]