“A mí me cuida el pueblo”, responde Armenta, tras el asesinato de Jaime González en Acatzingo 

El candidato por la alianza “Sigamos haciendo historia”, Alejandro Armenta Mier, anunció este lunes que analiza solicitar seguridad, luego del asesinato de su paisano Jaime González, candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo; sin embargo, afirmó “a mí me cuida el pueblo”.

“Vamos a hacerlo con toda la prudencia que representa, para ser cuidadosos, a mí la verdad no me gusta eso porque soy Morena, 4T, a mí me cuida el pueblo, pero hay quienes me insisten y haber si me convencen”, declaró.