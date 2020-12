No hay un signo distitivo del gobierno:PRI; son evidentes los aciertos, dice el PVEM

Sin señalamientos directos, la bancada del PRI en el Congreso local cuestionó al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que no haya obras o servicios distintivos de su gestión, que no se haya erradicado por completo el huachicol y que no se haya evaluado el impacto económico que tendrá en el estado la crisis del coronavirus.

Los cuestionamientos forman parte de la postura que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó sobre el segundo informe de Barbosa Huerta que este martes fue entregado al Poder Legislativo por secretarios de Gobernación, Finanzas y Educación, David Méndez Márquez, María Teresa Castro Corro y Melitón Lozano Pérez, respectivamente.

Fue la diputada Josefina García Hernández, quien a nombre de sus compañeros priístas indicó que a dos años del inicio del gobierno de Barbosa Huerta, no se sabe cuáles servicios u obras públicas son características de esta administración.

Debe puntualizarse que fue el primero de agosto de 2019 cuando inició la administración de Barbosa, tras un periodo interino a cargo del Guillermo Pacheco Pulido que se suscitó por la muerte de la ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, en diciembre de 2018.

En materia de seguridad, comentó que aunque la incidencia delictiva ha disminuido, en el estado aún son constantes los robos y secuestros, por lo que es necesario que se realice un esfuerzo mayor para desarticular a todas las bandas delictivas.

En ese tema, indicó que, aunque se ha realizado un esfuerzo para combatir el robo de combustible, este delito aún existe en el estado. “Hay una lucha más activa pero aun vemos el delito”, dijo.

La legisladora priísta criticó que en el informe de labores que este miércoles fue entregado al Poder Legislativo, no se detalla el impacto económico que el Covid-19 tendrá en la economía poblana, por lo que dijo confiar en que posteriormente, el gobierno del estado realizará un análisis a fondo.

En su intervención, el legislador Juan Pablo Kuri Carballo, del Partido Verde Ecologista (PVEM), avaló la gestión de Barbosa Huerta, pues indicó que “son evidentes los aciertos de esta administración”.

Señaló que se han visto logros significativos en materia económica como el arribo del avión de origen ruso Antonov AN-124, que es uno de los más grandes del mundo y que fue utilizado para trasladar autopartes de la automotriz Volkswagen (VW).

Indicó también que hubo un aumento de 65 por ciento de la industria manufacturera, en julio pasado, así como del 38 por ciento en el rubro de la construcción.

Finalmente, el diputado Hugo Alejo Domínguez, que no forma parte de ninguna bancada, avaló el desempeño de la actual administración, al señalar que en el estado hay estabilidad social.