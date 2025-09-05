Viernes, septiembre 5, 2025
A más tardar hoy se pagarán salarios pendientes a personal de la Secretaría de las Mujeres

Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, informó que a más tardar este viernes se pagará de manera retroactiva a los salarios pendientes a personal.

En un comunicado, informó que el incumplimiento del pago se debe a que se realizaron ajustes administrativos que afectaron el pago de nómina del personal, correspondiente a la primera quincena de agosto.

​Según la dependencia, estos ajustes derivan de la publicación, el 31 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres, que reestructura su organización, funciones y unidades responsables.

​Afirmó que la Dirección de Administración de la Secretaría notificó a los trabajadores que los ajustes en las categorías y partidas presupuestales, derivados del nuevo reglamento, ocasionaron el retraso en el pago.

​Por lo tanto, aseguró que la regularización de los salarios se hará conforme a lo acordado con la Secretaría de Planeación y Finanzas.

