A más de 24 horas del ataque al bar “Lacoss”, autoridades siguen sin identificar a los agresores que huyeron en motocicletas

Han transcurrido más de 24 horas desde el ataque al bar “Lacoss”, ubicado en la colonia Popular Coatepec, que dejó cinco personas muertas y nueve heridas. Hasta ahora, las autoridades solo han confirmado que los seis agresores fueron captados por cámaras de seguridad en la colonia San Isidro Castillotla, desde donde se trasladaron hacia el centro nocturno a bordo de motocicletas sin placas.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha mantenido hermetismo sobre el caso, las víctimas mortales fueron identificadas como las bailarinas Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años, y Karen, alias Elianis Martínez, de 20 años, originaria de Cuba y quien, según publicaciones en su cuenta de Instagram, habría llegado a México este mismo año. También perdieron la vida los meseros Jesús Palestino López, de 43 años; Gerardo Hernández, de 55, y José Alberto Ata Rodríguez, de 33.

No obstante, en un grupo vecinal de la colonia Bosques de San Sebastián en Facebook, usuarios anónimos han solicitado apoyo para localizar a la familia del DJ del establecimiento, José Luis Gómez, conocido como “Don Wicho”, de alrededor de 60 años. Inicialmente se difundió que figuraba entre las víctimas mortales, pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo ni establecer contacto con algún familiar.

De acuerdo con ese testimonio, desde las 3:39 horas se perdió comunicación con el DJ, momento en que dejó de recibir mensajes vía WhatsApp. Aunque quien publicó el mensaje afirmó ser conocido del hombre, admitió desconocer a su familia y, por ende, no contar con un número de contacto.

En este sentido, las autoridades ministeriales lograron establecer la identidad de las cinco víctimas mortales gracias a las identificaciones que portaban al momento de la agresión; algunas de ellas fueron corroboradas por familiares. Sin embargo, solo el cuerpo de uno de los meseros ha sido entregado ya a sus deudos.

A pesar de las gestiones realizadas por La Jornada de Oriente para contactar a los familiares, estos han manifestado que prefieren no emitir declaraciones por motivos de seguridad. La misma postura han asumido personas cercanas a la bailarina de origen cubano, quienes han externado condolencias a través de comentarios en Instagram, pero se han abstenido de dar entrevistas.

Respecto a esta joven, a través de una revisión de sus mensajes públicos en redes sociales se corroboró que llegó sola a México, pese a ser madre de un niño de dos años. Sus familiares permanecen en Cuba. Lo anterior fue posible verificarlo en una publicación del 15 de septiembre, en la que la hoy occisa compartió varias fotografías con sus seres queridos y escribió que los extrañaba.

En sus redes también difundió imágenes que mostraban su estilo de vida y en algunas de ellas se apreciaban fajos de billetes de mil pesos.

El caso del DJ presenta varios matices: estaba previsto que laborara esa noche y era ampliamente reconocido por los clientes del establecimiento. Incluso, reseñas de Google hacen referencia a su presencia. No obstante, entre los cuerpos no se encontró alguna identificación que permitiera confirmar si se encontraba entre las víctimas.

En cuanto a las personas hospitalizadas en los nosocomios Norte, Traumatología y general de Cholula, la lista es la siguiente: Martha Patricia, de 66 años; Alejandra, de 22; José Miguel, de 30; Kenia Andrea; Maribel Guadalupe, de 34; Gerardo, de 34; Jaime; Uriel, de 24, y Estela.

Cabe destacar que, según fuentes consultadas, dos mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años arribaron por su propio pie al Hospital de Traumatología del sector salud al amanecer del martes, con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Las autoridades no han confirmado si provenían del establecimiento ni han informado sobre sus identidades.

El estado de salud de las personas lesionadas permanece reservado y, según testimonios obtenidos por este medio, no solo presentaron niveles significativos de intoxicación, sino también quemaduras de distintos grados.

Agresores utilizaron garrafas de gasolina para prender el lugar

Respecto al ataque, las autoridades ya comienzan a delinear un panorama más claro: los seis agresores llegaron en motocicletas sin placas minutos antes de las 3:49 horas, horario que coincide con el momento en que los conocidos del DJ perdieron contacto con él, tras su salida de la colonia San Isidro Castillotla.

Al arribar al establecimiento, las cámaras registraron que un grupo logró ingresar por la fuerza mientras uno de ellos permaneció en el exterior. Minutos después, roció con gasolina el vehículo Toyota Camry 2004, color blanco, estacionado afuera, y le prendió fuego.

Según las versiones recabadas, los otros agresores sometieron con armas de fuego a las 14 personas presentes y las condujeron a la parte trasera del establecimiento, donde no existe salida. Como pudo constatar La Jornada de Oriente en un recorrido, el negocio contaba únicamente con dos puertas: la de emergencia y la de acceso al público, ambas ubicadas en la fachada que da a la avenida Nacional.

Una vez controladas las víctimas, los agresores rociaron gasolina en el interior y provocaron el incendio. Al retirarse, bloquearon las entradas por fuera para impedir la evacuación. Aunque las cámaras captaron que huyeron rumbo al norte de la capital poblana, hasta el momento no se ha logrado establecer una ruta precisa que permita ubicarlos, identificarlos o detenerlos.