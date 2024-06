En Cenizas del bosque, el artista Luis Andrade retrata el ecocidio de Flor del Bosque

21 hectáreas deforestadas, entre 300 y 500 árboles talados y quemados, un par de clausuras y nula documentación del impacto ambiental. Esa, es parte de la numeralia, fría e impersonal, del ecocidio ocurrido en Flor del Bosque provocado por la voracidad inmobiliaria.

Cenizas del bosque es el nombre del proyecto expositivo de Luis Andrade. Se trata de 12 dibujos en mediano y gran formato cuya materialidad contiene parte del aquel ecocidio: pedazos de árboles carbonizados que fueron rescatados por el artista poblano, usados para dibujar las obras que se exponen, hasta el 6 de julio, en la galería de la Alianza Francesa de Puebla (AFP).

Vecino desde su niñez en esta colonia todavía perteneciente a Puebla, ubicada al oriente y colindante con el municipio de Amozoc, el dibujante refiere que esta reserva estatal, desde y durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, comenzó a ser afectada por desarrollos inmobiliarios que causaron estragos en la flora y la fauna de la zona.

“En el último año –señala Andrade durante una entrevista- en un predio de más o menos 20 hectáreas se hizo una tala de entre 300 y 500 árboles. He vivido ahí toda mi vida, familiarmente estoy muy ligado a ella y cuando sucedió esta tala me afectó y no sabía que debía hacer, aunque sí sabía que tendría una salida artística”.