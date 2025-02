A la vuelta de la esquina

Si uno se atiene a los tráilers que ofrecen las salas cinematográficas, están por llegar buenas películas, o que se antojan al menos. Entre ellas –haciendo un recuento rápido– el drama Memory, como ejemplo. La dirige el nacido en Ciudad de México Michel Franco, de quien todos recordamos Después de Lucía, Las hijas de Abril, Nuevo orden y algunas cintas más. El relato crece a partir de que una mujer es seguida por alguien que la conoce desde los años de escuela, impulsado por un extraño desconocimiento de sus razones o intenciones. La estelarizan Jessica Chastain y Peter Sarsgaard. Por igual de alta expectativa, la fantasía franco-italiana Parténope, de Paolo Sorrentino, en torno a una joven de irresistible belleza –la debutante Celeste Dalla Porta– que así se llama, Parténope, encarnación y nombre mitológicos de Nápoles, su ciudad. Como mero aperitivo, aquí les dejo un brillante diálogo de la película (presente en el tráiler). Un hombre ya muy mayor (Gary Oldman) le pregunta a la lozana y hermosa Parténope: “Dime; si yo fuera 40 años más joven, ¿te casarías conmigo?”. La respuesta de ella: “Dígame; si yo fuera 40 años más vieja, ¿usted se casaría conmigo?”. Paolo Sorrentino es el director a quien debemos films tan notables como La gran belleza y Youth.

Por fortuna, hay más películas que despiertan interés. Como el drama franco-belga La pequeña, de Guillaume Nicloux, en el que un sexagenario (Fabrice Luchini) luchará por acercarse y cuidar de su “nieta” –aún por nacer, en el vientre de una madre sustituta– tras la muerte de su hijo homosexual y su pareja en un accidente. La duda está, desde luego: ¿puede él considerarse el abuelo legítimo, o no? También, en plan de comedia satírica, la fantasía sci-fi Mickey 17, del sudcoreano Bong Joon Ho, realizador de la célebre Parásitos. Su centro son las desventuras del tristón Mickey (Robert Pattinson), una suerte de clon “prescindible” (reemplazable) a quien encomiendan la riesgosa colonización de un planeta de hielo. Mark Ruffalo, Toni Collette y Steven Yeun son otros nombres conocidos en ella. Además, se vienen dos cintas dirigidas por Steven Soderbergh, director de la ochentera icónica Sexo, mentiras y video y de la poderosa Traffic, que inauguró el siglo XXI. Presencia es la primera; un thriller de horror psicológico, relativo a una familia que se muda a una nueva casa, en la que –pronto queda claro– mucho no está bien. La crítica no le escatima elogios, refiriéndola como una película art que además opera un horror fascinante. El guion es de David Koepp, quien escribió las Jurassic Park, Misión imposible y Spider-Man que iniciaron sus sagas. La otra por llegar de Soderbergh es el thriller de espionaje Código negro (Black bag), con un reparto que incluye a Michael Fassbender, Cate Blanchett, Pierce Brosnan y Naomie Harris. Su premisa es interesante: a la luz de un caso de traición por parte de un agente espía, la sospechosa principal justo es la esposa de un legendario agente de inteligencia, a quien se le asigna el caso. Tal es el dilema, ¿lealtad a la esposa o lealtad a la patria? El tagline del film lo deja claro: “Se necesita un espía para cazar a un espía”.

Finalmente, para concluir esta columna de “anticipaciones”, por igual llegará un film relativo a algo en verdad icónico del mundo del show business: Saturday night, de Jason Reitman. Se ocupa de aquella noche de octubre de 1975, en la que un grupo de audaces comediantes novatos marcó un hito en la historia de la televisión, con la primera emisión de Saturday Night Live. De hecho, se trata de los 90 minutos previos, desarrollados en tiempo real. Así pues, preparémonos para ver en pantalla, dramatizados, a Chevy Chase, Gilda Radner, John Belushi, Andy Kauffman, Dan Aykroyd, et al, en esta recreación de nostalgia pura. Aquí tienen uno de los taglines (el más breve) de la película: “Octubre 11 de 1975; el primer Saturday Night Live. A 90 minutos de salir al aire”.

