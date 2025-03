A horas de la elección, hay evidencia de amenazas a líderes de Chignahuapan por presuntos narcos y huachicoleros, revela Armenta

A menos de 48 horas para las elecciones extraordinarias, el gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este viernes que “hay presuntas evidencias” de amenazas de huachicoleros y narcotraficantes contra actores y líderes en Chignahuapan, por lo que urgió al Congreso del estado legislar para frenar que el crimen organizado aspire a cargos públicos.

“Debo comentar que tenemos presuntas evidencias de amenazas de presuntos delincuentes en Chignahuapan que han amenazado a actores y liderazgos, y estos delincuentes está perfectamente ubicados como presuntos narcotraficantes, según la Fiscalía, presuntos secuestradores y huachicoleros”, informó.

Al término de la ceremonia por el 219 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, el mandatario estatal dijo que debe haber una investigación más profunda, pues las amenazas que se han venido haciendo rompen el estado de seguridad que debe haber en un municipio, en pleno proceso electoral.

“Como mucha seriedad, les quiero decir que es delicado que se haya permitido durante tantos años que grupos vinculados a este tipo de delitos tengan acceso a los partidos políticos”, señaló.

En ese sentido, el morenista sostuvo que es responsabilidad de los partidos políticos cuidar el perfil de sus candidatas y candidatos.

Por lo tanto, sentenció que lo que suceda en el municipio de Chignahuapan, este domingo de elección, “es corresponsabilidad de los partidos políticos que permitieron la vinculación de grupos delictivos”.

Ante lo expuesto, Armenta Mier urgió al Congreso del estado para que “sin atropellar” el derecho constitucional de votar y ser votado, se establezcan requisitos jurídicos en la ley electoral local, a fin de garantizar que las personas que aspiren a un cargo de elección popular cuenten con probada conducta.

Agregó que los ciudadanos aspirantes deben estar ajenos a cualquier tipo de vínculo con el crimen organizado.

“Para que no sea un tema del Poder Ejecutivo, yo esperaría una propuesta, foros por parte del Congreso del estado para que presenten una iniciativa robusta que proteja a los ciudadanos”, exhortó.

<Cab> No habrá acuerdo con homicidas, responde Armenta a la UPVA

En cuanto al amago de protestas de la UPVA “28 de Octubre” y otras organizaciones por el retiro de sus taxis y microbuses “piratas”, Alejandro Armenta respondió que es un ciudadano que ha caminado por más de 35 años en Puebla, y sus 55 años de vida los ha radicado en la entidad, por lo tanto conoce su historia política y social.

El mandatario expuso que conoce la historia de los sexenios, de los trienios, de los grupos políticos y las organizaciones en el estado, “y sin presunción conozco su origen, a los padres de los líderes que hoy son, y hasta sus abuelos, conozco por qué fueron detenidos y conozco porque liberados, así como sus antecedentes económicos”.

En ese contexto, acusó que “hay poco sustento moral” de algunos líderes, quienes señalan que el gobierno del estado actúa con desconocimiento en el operativo para regular el transporte público en Puebla.

“La presunción de que me van a sorprender no cabe, cualquier acuerdo que quieran el gobierno ha tenido disposición al diálogo pleno, con apego a la ley, pero no puede haber acuerdo frente a un homicida”, señaló.

Por lo tanto, cuestionó: ¿qué acuerdo puede haber con un integrante de una organización que mata a golpes a una persona?, “acaso creen que no sabemos que en el transporte irregular se usa presuntamente actos delictivos o para la distribución de fármacos, acaso creen que no lo sabemos”.