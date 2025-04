A cuatro años de la tragedia, no se han construido nueve casas de víctimas de explosión en Xochimehuacan

A casi cuatro años de la tragedia que cobró cinco vidas, no se han podido construir nueve viviendas para igual número de familias afectadas por la explosión de dos ductos de gas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, hechos ocurridos en octubre de 2021.

Mónica Silva Ruiz, síndico municipal de la ciudad de Puebla, informó que el ayuntamiento envió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una propuesta de diseño de las casas, la cual será evaluada por el propio organismo en conjunto con las familias afectadas, y una vez teniendo su aval comenzará la construcción.

La servidora pública reconoció que el tiempo que ha pasado para poder concretar las viviendas ha sido largo; sin embargo, no se puede iniciar la construcción de las viviendas sin que las familias afectadas aprueben el diseño y confirmen que cumplen con sus expectativas para cubrir la reparación del daño.

Expuso que una vez que se apruebe el diseño se podrá licitar la construcción para la que se han destinado 11 millones de pesos.

“Las víctimas tienen que aprobar el proyecto. Si consideran que las viviendas no son la adecuadas, o no cumplen con lo que desean, si no es lo que les brinda arraigo, claramente no le estamos reparando el daño. Yo se que el proceso ha sido muy tardado. Nosotros seguimos los lineamientos que ha propuesto la CNDH”, sostuvo.