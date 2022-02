A cuatro años de inaugurarse, el Barrio Smart City de Atlixco en el olvido

Atlixco. La obra del llamado Barrio Smart City, una de las joyas de los anteriores gobiernos panistas, luce abandonado, vandalizado y sin funcionar el internet inalámbrico, la alarma sísmica y el medidor de velocidad, de acuerdo con la versión de usuarios y de vecinos del área ubicada a dos cuadras del zócalo de la ciudad.

Ese plan contó con una inversión de más de 9 millones de pesos y quedó inaugurado el 26 de enero del 2018 por el entonces gobernador interino Antonio Gali y el edil en funciones José Luis Galeazzi Berra. “Es el primero en su tipo en México y en Latinoamérica por integrar tecnología, ecología, sustentabilidad y movilidad para la comunidad local. Un modelo futurista sin precedentes en nuestro país”, presumieron en aquella época.

“Lamentablemente hoy luce sin vida en un 80 por ciento y con muy poca funcionalidad”, sentenció María de los Ángeles Huerta, una asidua visitante de los juegos infantiles cuya área es la más utilizada. Jesús García, quien vive en uno de los extremos de esos dos kilómetros de extensión del sitio, confirmó en los últimos temblores la alerta sísmica no sonó. “Antes no presentaba problemas, pero ya no es así”, acotó. Además lamentó la reciente vandalización de los monitores de velocidad. “De plano rompieron la pantalla. Esos sí trabajaban sin problemas”, excusó.

Incluso una parte del polémico barrio Smart City desapareció y era el tramo de la ciclovía en la calle Nicolás Bravo. Ahí varios vecinos no estuvieron de acuerdo en su instalación debido a la imposibilidad de estacionar los autos e impedir la entrada a sus cocheras. Y por si fuera poco, abordó Huerta, el intento de crear un mercadito de sabores la mayor parte del día en la antigua estación del Ferrocarril quedó en la basura. “Sólo venden tacos en la mañana y el resto de horas está prácticamente vacío. Sin olvidar las horribles inundaciones en tiempos de lluvia”, recordó.

Finalmente una fuente oficial del ayuntamiento consultada sobre el tema afirmó el mantenimiento del espacio depende de un fideicomiso o bolsa creada por quienes plantearon e hicieron realidad los trabajos y cuyos fondos económicos, provenientes del gobierno estatal, dejaron de llegar un par de años después del corte del listón inaugural. Aunque no descartó la posibilidad de contribuir con el rescate de ese punto sobre el bulevar Ferrocarriles.