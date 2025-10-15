A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas

A casi una semana de las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, un total de tres municipios 34 comunidades continúan aisladas y sin comunicación, informaron este martes el gobernador Alejandro Armenta Mier y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de México, enviada para coordinar la reconstrucción en el estado.

Estos municipios son: municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec.

La funcionaria federal, quien acompañó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la zona afectada, destacó que la cifra se ha logrado reducir el número de comunidades incomunicadas gracias a los trabajos, aunque reconoció que las labores de apoyo avanzan en etapas, priorizando la apertura de caminos y luego la limpieza de lodo y escombros.

La coordinadora federal enfatizó que la limpieza de lodo de las casas es una tarea “muy complicada” y que los apoyos se seguirán entregando de manera simultánea a la evaluación de daños en escuelas y servicios de salud.

La cifra de 34 comunidades sin acceso contrasta con el reporte de las 77 localidades que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, había reportado este mismo martes por la mañana.

A pesar de los intensos trabajos de limpieza y rehabilitación, Alejandro Armenta dijo que las rupturas profundas en las carreteras de estas zonas montañosas representan un desafío significativo, que ha permitido que los tres municipios continúen sin comunicación.

Para garantizar el apoyo, informó que se han implementado puentes aéreos con seis aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y propias del estado, llevando miles de despensas a las comunidades.

Destacó que la maquinaria ya está en los 11 puntos de operación, pero la magnitud de los deslaves y daños carreteros obliga a “abrir parte del cerro para buscar un paso” que permita el tránsito seguro de camiones, incluso si es solo de ida y vuelta.

Explicó que los tres municipios incomunicados colindan con el estado de Hidalgo, lo que complica su acceso, mientras que otras zonas afectadas como Pantepec y Huauchinango, en el lado de Veracruz, son atendidas por distintas afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Pantepec.

No hay actos de rapiña

Por otro lado, Armenta Mier afirmó que no se han registrado actos de rapiña o delincuencia en la zona de desastre.

El mandatario poblano descartó la posibilidad de saqueos al señalar que los deslaves y el agua “se llevó todo”, y que lo que quedaron solo “fierros, cartones, colchones destrozados, láminas destrozadas”, lo que minimiza cualquier atractivo para actos de robo.

“No minimizamos, aclaro, no minimizamos. Tan es así que la Guardia, las Policías están apoyando”, indicó.

Añadió que incluso se pone en riesgo la vida de quienes se acercan a los domicilios que sufrieron un deslave.

Armenta se trasladó este mismo martes al municipio de Huauchinango para supervisar las acciones de rehabilitación en las zonas afectadas por las lluvias, como parte de su compromiso de atender a las comunidades con cercanía y resultados.

Pide gobierno ayuda a la ciudadana

Finalmente, hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a la iniciativa privada para que se sumen a las labores de reconstrucción en la Sierra Norte, solicitando la donación de herramientas, alimentos no perecederos y la disposición de maquinaria pesada.

En la mañanera, el mandatario proyectó una imagen con la leyenda “¡Puebla te necesita!”, detallando los elementos más apremiantes para las brigadas de limpieza: Herramientas para limpieza: picos, palas, botas de plástico (tallas chica, mediana y grande) y carretillas.

Además, pidió la colaboración con 30 camiones de volteo y retroexcavadoras para retirar escombros y habilitar los caminos bloqueados por deslaves.

Enfatizó la importancia de que las despensas sean entregadas en bolsa o empaque y no sueltas, para facilitar su manejo y distribución en las zonas afectadas.

Agradeció el apoyo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Cruz Roja Mexicana.

