Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas

No hay inseguridad ni rapiña en las zonas siniestradas, afirma Armenta

A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas
A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas. Foto ES IMAGEN
Yadira Llaven Anzures

A casi una semana de las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, un total de tres municipios 34 comunidades continúan aisladas y sin comunicación, informaron este martes el gobernador Alejandro Armenta Mier y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de México, enviada para coordinar la reconstrucción en el estado. 

Estos municipios son: municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec.  

La funcionaria federal, quien acompañó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la zona afectada, destacó que la cifra se ha logrado reducir el número de comunidades incomunicadas gracias a los trabajos, aunque reconoció que las labores de apoyo avanzan en etapas, priorizando la apertura de caminos y luego la limpieza de lodo y escombros.  

La coordinadora federal enfatizó que la limpieza de lodo de las casas es una tarea “muy complicada” y que los apoyos se seguirán entregando de manera simultánea a la evaluación de daños en escuelas y servicios de salud. 

La cifra de 34 comunidades sin acceso contrasta con el reporte de las 77 localidades que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, había reportado este mismo martes por la mañana. 

A pesar de los intensos trabajos de limpieza y rehabilitación, Alejandro Armenta  dijo que las rupturas profundas en las carreteras de estas zonas montañosas representan un desafío significativo, que ha permitido que los tres municipios continúen sin comunicación.  

Para garantizar el apoyo, informó que se han implementado puentes aéreos con seis aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y propias del estado, llevando miles de despensas a las comunidades. 

Destacó que la maquinaria ya está en los 11 puntos de operación, pero la magnitud de los deslaves y daños carreteros obliga a “abrir parte del cerro para buscar un paso” que permita el tránsito seguro de camiones, incluso si es solo de ida y vuelta. 

Explicó que los tres municipios incomunicados colindan con el estado de Hidalgo, lo que complica su acceso, mientras que otras zonas afectadas como Pantepec y Huauchinango, en el lado de Veracruz, son atendidas por distintas afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Pantepec.  

No hay actos de rapiña

Por otro lado, Armenta Mier afirmó que no se han registrado actos de rapiña o delincuencia en la zona de desastre.   

El mandatario poblano descartó la posibilidad de saqueos al señalar que los deslaves y el agua “se llevó todo”, y que lo que quedaron solo “fierros, cartones, colchones destrozados, láminas destrozadas”, lo que minimiza cualquier atractivo para actos de robo.  

“No minimizamos, aclaro, no minimizamos. Tan es así que la Guardia, las Policías están apoyando”, indicó. 

Añadió que incluso se pone en riesgo la vida de quienes se acercan a los domicilios que sufrieron un deslave.  

Armenta se trasladó este mismo martes al municipio de Huauchinango para supervisar las acciones de rehabilitación en las zonas afectadas por las lluvias, como parte de su compromiso de atender a las comunidades con cercanía y resultados.  

Pide gobierno ayuda a la ciudadana

Finalmente, hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a la iniciativa privada para que se sumen a las labores de reconstrucción en la Sierra Norte, solicitando la donación de herramientas, alimentos no perecederos y la disposición de maquinaria pesada.  

En la mañanera, el mandatario proyectó una imagen con la leyenda “¡Puebla te necesita!”, detallando los elementos más apremiantes para las brigadas de limpieza: Herramientas para limpieza: picos, palas, botas de plástico (tallas chica, mediana y grande) y carretillas.  

Además, pidió la colaboración con 30 camiones de volteo y retroexcavadoras para retirar escombros y habilitar los caminos bloqueados por deslaves.  

Enfatizó la importancia de que las despensas sean entregadas en bolsa o empaque y no sueltas, para facilitar su manejo y distribución en las zonas afectadas. 

Agradeció el apoyo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Cruz Roja Mexicana. 

Te puede interesar: Siguen incomunicados Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec; la ayuda está llegando vía aérea: Armenta

Temas

Más noticias

Internacional

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...
Nacional

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas

La Jornada -
Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Armenta exige a alcaldes de Puebla ser imparciales en la ayuda a damnificados

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, emitió un enérgico exhorto a los presidentes municipales para que la entrega de...

Armenta exige a alcaldes de Puebla ser imparciales en la ayuda a damnificados

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, emitió un enérgico exhorto a los presidentes municipales para que la entrega de...

Edil de Zihuateutla politiza entrega de apoyos a damnificados en bolsas guinda, color oficial de Morena

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la emergencia por las severas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, el ayuntamiento de Zihuateutla, encabezado por la presidenta municipal...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025