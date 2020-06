A casi 3 años del sismo del 19S, en Puebla no se han reconstruido 429 escuelas ni 4 mil 500 viviendas

A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, de un total de 2 mil 272 escuelas de nivel básico censadas con daños mayores y menores en el estado de Puebla, mil 843 fueron reconstruidas al 100 por ciento y 429 edificios se encuentran sin reparar en su totalidad a falta de recursos.

Las misma dinámica ocurrió con las 7 mil 141 casas colapsadas, principalmente en la región de Izúcar de Matamoros y Atlixco, de las cuales 2 mil 700 se reconstruyeron y las 4 mil 500 viviendas restantes continúan inconclusas en diferentes etapas de su edificación.

La información se desprende de una revisión al programa “Avance de reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre en Puebla”, con fecha última de actualización del 13 de noviembre de 2019, así como del “Informe Final de Acciones del Comité de Seguimiento a la Reconstrucción de Viviendas” en el estado, concluido el 26 de noviembre de 2018.

Ambos documentos públicos se pueden consultar a través del portal de internet Datos Abiertos del gobierno del estado de Puebla.

A las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017 se registró un terremoto de 7.1 grados de magnitud, cuyo epicentro estuvo a 12 kilómetros de la comunidad de Axochiapan, entre los límites de los estados de Puebla y Morelos.

Las pérdidas humanas y materiales que dejó el sismo, principalmente en los municipios de Izúcar, Atlixco, Tochimilco, Chietla, Huaquechula y la ciudad de Puebla –esta última Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus edificaciones coloniales– fueron severas, aunado a una estela de opacidad durante el manejo del recurso público destinado para la reconstrucción.

Hubo daños en infraestructura educativa, médica, hidráulica, patrimonio cultural y religioso; sin embargo, las afectaciones mayores se dieron en las viviendas. Tan sólo para su reparación se destinó una bolsa de mil 727 millones 296 mil 588 pesos, de los cuales 889.5 millones fueron aportados por el gobierno federal; 540.8 millones por la autoridad estatal; 57.3 millones de la sociedad civil, y 239.5 millones de subsidios gestionados.

Para dar cumplimiento a la utilización del recurso se creó la Comisión Estatal para la Reconstrucción en Puebla con la participación de diferentes secretarías e instituciones gubernamentales.

El Diario Oficial de la Federación emitió la Declaratoria de Desastre Natural para 112 municipios del estado de Puebla, y a partir del 28 de noviembre se inició la entrega de tarjetas Bansefi y del fideicomiso Fonden para la atención a la reconstrucción de los hogares.

Solo la tercera parte de las casas colapsadas fueron reconstruidas

De acuerdo con el censo global, en la entidad poblana se registraron 32 mil 318 casas dañadas por el sismo del 19 de septiembre, de las cuales 25 mil 177 viviendas (78 por ciento) tuvieron daño parcial y 7 mil 141 (22 por ciento) afectación total.

De las casas 7 mil 141 casas colapsadas, 2 mil 447 se reconstruyeron a través de la Agencia Productora de Vivienda (APV); mil 377 con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), y 3 mil 317 viviendas, 46.4 por ciento de la totalidad, decidió autoconstruir con el recurso que les entregó la autoridad.

De los 2 mil 447 hogares reparados a través de la APV sólo mil 652 fueron terminadas, las cuales representan 67.5 por ciento.

No obstante, 504 casas más quedaron reconstruidas a 75 por ciento; 73 con muros edificados en 50 por ciento, 135 con muros en 25 por ciento y a 83 casas únicamente les suministraron material en 15 por ciento.

Esta misma situación se repitió con las mil 377 viviendas reconstruidas con recursos de la Sedeso. Del total, sólo 101 fueron terminadas, es decir 6.7 por ciento.

Posteriormente, el informe precisó que 191 casas lograron reparaciones en 75 por ciento de los daños; 571 viviendas sólo pararon 50 por ciento de los muros; 327 levantaron 25 por ciento de los muros, y a 31 hogares les suministraron en 15 por ciento el material de construcción.

Mientras que las 3 mil 317 casas autoconstruidas por sus propietarios sólo reportó que 31 por ciento lograron concluirlas.

En resumen, esto significa que de las 7 mil 141 casas que quedaron derrumbadas en su totalidad, sólo un poco más de la tercera parte, es decir, unas 2 mil 700 viviendas habrían sido concluidas 100 por ciento.

El mayor rezago en la reconstrucción se vive en Izúcar, Atzizihuacán y Tochimilco

De la lista de los municipios con el mayor número de rezagos en los trabajos de reparación de viviendas se encuentra Izúcar de Matamoros, en donde de las 351 viviendas derrumbadas sólo 135 fueron terminadas.

Lo mismo ocurrió en Tochimilco, con un registro de 134 casas colapsadas y 51 terminadas; en Epatlán se construyeron cuatro de las 20 viviendas derruidas y sólo 25 de las 89 casas derrumbas fueron edificadas en Huehuetlán El Chico.

En Teotlalco se reconstruyeron seis de las 27 casas colapsadas por el sismo de hace tres años; en Atzizihuacán se edificaron 43 de las 103 viviendas con daños severos, así como 286 inmuebles fueron reparados de los 317 censados en Chiautla.

Derivado de esta situación, la Contraloría del estado recibió un total de mil 288 quejas de damnificados, principalmente por la falta de entrega de tarjetas de Bansefi.

Nuevamente, el municipio de Izúcar de Matamoros registró el mayor número de denuncias con 446, Atlixco con 375, Chiautla de Tapia con 219 y Tepexi de Rodríguez con 124 quejas.

La respuesta que esa ocasión dieron las autoridades es que no habían entregado las tarjetas por tres motivos principales: el beneficiario no habita en el domicilio citado, cambio de residencia o no se encontró en su vivienda.

Finalmente, en cuanto al tema de la reconstrucción de escuelas se revisó en el último informe que dio la Comisión Estatal de Reconstrucción que una lista de 429 instituciones no han concluido su restauración.

En el municipio de Izúcar de Matamoros no se reconstruyó el Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”, con número de matrícula 21EES0187W, que cuenta con 565 alumnos y registró daños mayores en su estructura; así como la primaria “General Lázaro Cárdenas” en San Pedro Cholula, con matrícula 21DPR1117P y una comunidad de 336 alumnos.

Además de la Escuela Secundaria Técnica número 36, de la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C Bonilla, con número de matrícula 21DST0041V, y 823 estudiantes.

Mientras que más de 400 escuelas dentro del “Avance de Reconstrucción” marcan un porcentaje de progreso en cero por ciento en su restauración, la mayoría bajo el programa Escuela al Cien 2018 y del Fonden.

El informe tampoco detalló el motivo por el cuál estas instituciones llevan un porcentaje del cero por ciento, pero afirmaron que mil 843 escuelas (con daño mayor, menor y parcial) ya están reconstruidas al 100 por ciento.