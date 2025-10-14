Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

A 3 mil mdp ascienden los fraudes de empresas financieras de los últimos 20 años

Puebla acumula más de 132 mil defraudados en dos décadas

Los fraudes financieros en Puebla desde 2005 han dejado más de 132 mil víctimas y pérdidas por 2 mil 977 mdp, encabezados por Sitma Foto: Es Imagen
Los fraudes financieros en Puebla desde 2005 han dejado más de 132 mil víctimas y pérdidas por 2 mil 977 mdp, encabezados por Sitma Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En Puebla, los fraudes financieros han marcado la vida de miles de familias desde 2005, con más de 132 mil personas afectadas y un daño económico de 2 mil 977 millones de pesos. El fenómeno involucra al menos 21 empresas defraudadoras, entre cajas de ahorro, inmobiliarias, sociedades de crédito y firmas de criptomonedas, consolidando a la entidad como una de las más golpeadas en el país por este delito.

El caso más representativo es el de Grupo Sitma e Invergroup, operado por los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel. Ambas inmobiliarias defraudaron a por lo menos 10 mil 500 personas, quienes perdieron mil 300 millones de pesos; ningún afectado ha conseguido recuperar su dinero y los responsables permanecen en prisión.

Por otra parte, Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz afectó a mil 127 familias y provocó la pérdida de 315 millones de pesos en recursos captados de manera ilegal.

Al listado se suma Financiera Coofia, otro de los casos emblemáticos en Puebla y el país. Esta financiera defraudó a 50 mil personas con una afectación de 770 millones de pesos. La operación consistió en captar ahorros sin autorización, prometiendo altos rendimientos y haciendo uso de sociedades simuladas para triangular los recursos.

Igualmente emblemático es el fraude de Ficrea, detectado en 2014 y que dañó a cerca de 55 mil clientes. Aunque el monto exacto en Puebla no está precisado, la empresa llevó a cabo una triangulación irregular de fondos, lo que provocó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el retiro de la licencia de operación.

El resto de los fraudes y principales características son: en 2023, Inverfox, dirigido por Luis Alberto Pérez Zamorano, promovió falsas inversiones en Forex y prometió ganancias rápidas. Aún se carece de cifras exactas de afectados en Puebla.

En 2017, Seven Services defraudó a 20 personas por 1.4 millones de pesos, ofreciendo créditos ficticios y solicitando pagos anticipados del 5 al 10 por ciento del monto solicitado.

En 2011, Comercializadora de Bienes y Raíces de México (Cobirmex) convenció a ahorradores de entregar su capital a cambio de intereses superiores a los de la banca, pero los responsables desaparecieron con el dinero.

En 2009, BURCAP S.A. de C.V. generó una afectación de 60 millones de pesos a 350 personas, ofreciendo propiedades inexistentes o con documentación falsa.

También en 2009, Comercializadora Servicios y Valor S.A. de C.V., filial de Inverbien, empleó esquemas piramidales y campañas mediáticas para captar fondos, sin datos precisos de daño y número de afectados.

En 2008, Comsbra S.A. de C.V. engañó a al menos 400 personas, sobre todo en Atlixco, con una afectación de 108 millones de pesos por inversiones que nunca se materializaron.

Sociedad de Beneficio, Crédito y Empleo (SYBCE) captó ilegalmente 16.3 millones de pesos de 93 inversionistas, prometiendo rendimientos por encima de la banca tradicional.

Entre los fraudes masivos también está Caja Popular Número Uno, que timó a 7 mil 500 personas por 400 millones de pesos.

AMG GPT, una aplicación de criptomonedas, perjudicó a mil ahorradores, especialmente de Tehuacán, con pérdida de al menos 5 millones de pesos; las víctimas reportaron haber perdido grandes sumas de dinero después de que el bot detuviera las transferencias de ganancias e impidiera los retiros de fondos.

Otras empresas involucradas han sido AE Capital, Cooperativa de Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos, Impulso de Oriente, Casa San Martín, Administrativos NIG S.A. de C.V. y Grupo Inmobiliario Verhome. La falta de denuncias y registros oficiales impide determinar las cifras exactas de daño.

Altos rendimientos, advertencia de fraude: Condusef

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, advierte que los esquemas que prometen ganancias excesivas son inequívocamente fraudulentos. “No es posible, ni legal, ni puede ser real los rendimientos tan altos, y por tanto es un fraude una inversión que te diga que te va a dar en un mes lo que Cetes Directo o un banco en un año”.

Señala que este tipo de promesas deben generar desconfianza, recordando el refrán: “Cuando la limosna es mucha hasta el santo desconfía”. Agrega que quienes caen en estas estafas lo hacen, en parte, por desconocimiento e ingenuidad.

El funcionario subraya la importancia de comparar los rendimientos ofrecidos con los de instrumentos legales.

Puedes leer: Tan solo en este año, usuarios de Puebla han perdido 200 mdp por fraudes financieros: Condusef

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...
Internacional

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

A 3 mil mdp asciende el monto de los fraudes de empresas financieras en los últimos 20 años

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En Puebla, el fraude financiero ha marcado la vida de miles de familias desde 2005, con más de 132 mil personas afectadas y un...
00:00:36

Tan solo en este año, usuarios de Puebla han perdido 200 mdp por fraudes financieros: Condusef

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
A por lo menos 200 millones de pesos ascienden las afectaciones económicas sufridas por cuentahabientes y usuarios de servicios financieros en el estado de...
00:00:36

Tan solo en este año, usuarios de Puebla han perdido 200 mdp por fraudes financieros: Condusef

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
A por lo menos 200 millones de pesos ascienden las afectaciones económicas sufridas por cuentahabientes y usuarios de servicios financieros en el estado de...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025