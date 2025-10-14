A 3 mil mdp ascienden los fraudes de empresas financieras de los últimos 20 años

En Puebla, los fraudes financieros han marcado la vida de miles de familias desde 2005, con más de 132 mil personas afectadas y un daño económico de 2 mil 977 millones de pesos. El fenómeno involucra al menos 21 empresas defraudadoras, entre cajas de ahorro, inmobiliarias, sociedades de crédito y firmas de criptomonedas, consolidando a la entidad como una de las más golpeadas en el país por este delito.

El caso más representativo es el de Grupo Sitma e Invergroup, operado por los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel. Ambas inmobiliarias defraudaron a por lo menos 10 mil 500 personas, quienes perdieron mil 300 millones de pesos; ningún afectado ha conseguido recuperar su dinero y los responsables permanecen en prisión.

Por otra parte, Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz afectó a mil 127 familias y provocó la pérdida de 315 millones de pesos en recursos captados de manera ilegal.

Al listado se suma Financiera Coofia, otro de los casos emblemáticos en Puebla y el país. Esta financiera defraudó a 50 mil personas con una afectación de 770 millones de pesos. La operación consistió en captar ahorros sin autorización, prometiendo altos rendimientos y haciendo uso de sociedades simuladas para triangular los recursos.

Igualmente emblemático es el fraude de Ficrea, detectado en 2014 y que dañó a cerca de 55 mil clientes. Aunque el monto exacto en Puebla no está precisado, la empresa llevó a cabo una triangulación irregular de fondos, lo que provocó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el retiro de la licencia de operación.

El resto de los fraudes y principales características son: en 2023, Inverfox, dirigido por Luis Alberto Pérez Zamorano, promovió falsas inversiones en Forex y prometió ganancias rápidas. Aún se carece de cifras exactas de afectados en Puebla.

En 2017, Seven Services defraudó a 20 personas por 1.4 millones de pesos, ofreciendo créditos ficticios y solicitando pagos anticipados del 5 al 10 por ciento del monto solicitado.

En 2011, Comercializadora de Bienes y Raíces de México (Cobirmex) convenció a ahorradores de entregar su capital a cambio de intereses superiores a los de la banca, pero los responsables desaparecieron con el dinero.

En 2009, BURCAP S.A. de C.V. generó una afectación de 60 millones de pesos a 350 personas, ofreciendo propiedades inexistentes o con documentación falsa.

También en 2009, Comercializadora Servicios y Valor S.A. de C.V., filial de Inverbien, empleó esquemas piramidales y campañas mediáticas para captar fondos, sin datos precisos de daño y número de afectados.

En 2008, Comsbra S.A. de C.V. engañó a al menos 400 personas, sobre todo en Atlixco, con una afectación de 108 millones de pesos por inversiones que nunca se materializaron.

Sociedad de Beneficio, Crédito y Empleo (SYBCE) captó ilegalmente 16.3 millones de pesos de 93 inversionistas, prometiendo rendimientos por encima de la banca tradicional.

Entre los fraudes masivos también está Caja Popular Número Uno, que timó a 7 mil 500 personas por 400 millones de pesos.

AMG GPT, una aplicación de criptomonedas, perjudicó a mil ahorradores, especialmente de Tehuacán, con pérdida de al menos 5 millones de pesos; las víctimas reportaron haber perdido grandes sumas de dinero después de que el bot detuviera las transferencias de ganancias e impidiera los retiros de fondos.

Otras empresas involucradas han sido AE Capital, Cooperativa de Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos, Impulso de Oriente, Casa San Martín, Administrativos NIG S.A. de C.V. y Grupo Inmobiliario Verhome. La falta de denuncias y registros oficiales impide determinar las cifras exactas de daño.

Altos rendimientos, advertencia de fraude: Condusef

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, advierte que los esquemas que prometen ganancias excesivas son inequívocamente fraudulentos. “No es posible, ni legal, ni puede ser real los rendimientos tan altos, y por tanto es un fraude una inversión que te diga que te va a dar en un mes lo que Cetes Directo o un banco en un año”.

Señala que este tipo de promesas deben generar desconfianza, recordando el refrán: “Cuando la limosna es mucha hasta el santo desconfía”. Agrega que quienes caen en estas estafas lo hacen, en parte, por desconocimiento e ingenuidad.

El funcionario subraya la importancia de comparar los rendimientos ofrecidos con los de instrumentos legales.

