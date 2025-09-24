Miércoles, septiembre 24, 2025
A 11 años de su desaparición, en Puebla seguimos luchando por los 43 normalistas de Ayotzinapa: colectivo
Yadira Llaven Anzures

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno “de cualquier color” le ha apostado al cansancio y al olvido, pero en Puebla y en muchos estados del país tenemos el compromiso inalienable de estar con los padres y madres de los estudiantes y exigir a las autoridades su aparición con vida.  

“Las madres y padres de los estudiantes han estado en Puebla en varias ocasiones, y compartimos su dolor, su desesperanza y su preocupación, y aquí estamos luchando por ellos”, afirmó el maestro Epifanio Flores Manzalo, vocero del Colectivo Justicia para Ayotzinapa y Todos los Desaparecidos. 

En entrevista, el activista anunció la realización de la 132 Acción Global para reclamar la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, a efectuarse este sábado 27 de septiembre en el zócalo de Puebla.  

A nombre de las madres y padres de los estudiantes convocó a la ciudadanía a participar en la jornada de lucha por el 11 aniversario de su desaparición.  

Como parte de las actividades artísticas y culturales, destacó la presentación de Óscar Aponte, Las Mal Portadas, Tres cueros bajo la tina, la rapera Denni Valo, Raíz Joven, Son del Maíz y El Gato Callejero. 

Epifanio Flores señaló que a pesar de los cambios de gobierno a nivel federal siguen las desapariciones en el país, con más de 100 mil personas no localizadas que son buscadas por sus familiares. 

Reprochó que sean las familias quienes tengan que salir a buscar a sus hijos, frente a la inacción de las instituciones del Estado como la Comisión Nacional de Búsqueda, que carecen de presupuesto y están rebasadas por esta crisis humanitaria. 

“Con el paso del tiempo, el dolor ha ido consumido físicamente y deteriorando la salud de varios padres y madres de Ayotzinapa, algunos han perdido la vida sin saber el paradero de sus hijos, y a pesar de ello mantienen la lucha y la dignidad a toda prueba”, sostuvo.  

El activista dijo que organizaciones sociales de Puebla se han sumado a la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas y a la lucha para transformar la realidad que nos tocó vivir y construir una cultura de respeto de los derechos humanos. 

“Porque gobierne, quien gobierne, los derechos se defienden”, exclamó. 

La demanda de la 132 Acción Global por Ayotzinapa exige conocer el paradero de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”; y el conocimiento del papel que jugó el Ejército Mexicano en aquellos hechos.  

Además, demandaron a las autoridades federales justicia, castigo a los culpables y conocer la verdad. 

