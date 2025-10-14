930 hectáreas de cultivo y 40 cabezas de ganado, saldo preliminar de daños en el campo

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que las intensas lluvias han causado afectaciones preliminares en 930 hectáreas de cultivo y la pérdida de 40 cabezas de ganado en la entidad.

La funcionaria precisó que esta es una cifra preliminar de las afectaciones al sector primario, principalmente en el ámbito de traspatio en el caso del ganado.

En entrevista, precisó que delegados y el subsecretario de Agricultura se encuentran en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, donde se registraron las mayores afectaciones por las lluvias, para iniciar el censo de animales en territorio y cuantificar los daños.

“En el tema de traspatio es donde hay más afectaciones, ahora solo hemos reportado 40 cabezas de ganado, pero es una cifra preliminar”, comentó.

Para atender a los productores, Altamirano Pérez señaló que el gobierno del estado dispone de un fondo para contingencias climatológicas que asciende a 50 millones de pesos.

De dicho recurso, confirmó que aún quedan 37.5 millones de pesos disponibles, los cuales serán utilizados para el pago de indemnizaciones.

La secretaria aseguró que el sector primario cuenta con una inversión buena de recursos y que los apoyos no solo serán para resarcir daños, sino que también se contempla la entrega de herramientas, equipos y otros insumos.

Explicó que estos serán destinados a los productores damnificados para ayudarles a continuar con su actividad.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dijo que la meta es garantizar que los productores puedan reanudar sus labores, generar valor agregado y recuperar sus ingresos a la brevedad posible para sus unidades de producción familiar.

La funcionaria destacó la coordinación total con el gobierno federal y las autoridades municipales para la atención de la emergencia.

