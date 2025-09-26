90% de personas que necesitan un trasplante en Puebla están a la espera de un riñón: IMSS

90 por ciento de los pacientes inscritos en la lista de espera de donación de órganos en Puebla necesita un trasplante de riñón, lo que equivale a mil 986 personas de los 2 mil 207 que aguardan. Este dato, revelador para la realidad estatal, subraya la urgencia de transformar la cultura de donación en la entidad para salvar vidas. La problemática no sólo es local, ya que a nivel nacional, de los 19 mil pacientes en espera, 16 mil requieren un riñón.

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos (26 de septiembre), ayer se realizó un evento conmemorativo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, donde especialistas, pacientes y activistas se dieron cita para insistir en la necesidad de romper mitos y fomentar la solidaridad.

El director del nosocomio, Francisco Morales Flores, remarcó que “de cada 10 familias potencialmente donadoras, siete rechazan donar por razones religiosas o desconocimiento”.

En lo que va de 2025, solamente ha habido 14 donadores multiorgánicos en el estado de Puebla, frente a los 20 contabilizados en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, Beatriz Rodríguez Bernal, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla, lamentó que las campañas oficiales no logran quebrar la apatía ni erradicar prejuicios.

“A pesar de que todas las religiones reconocen la donación como un acto de generosidad, persisten creencias y mitos que frenan la voluntad de miles de familias”, explicó.

Añadió que Puebla se mantiene entre los cinco primeros estados con mayor número de enfermos renales, a la vez que resaltó que la brecha entre la demanda y la oferta de órganos sigue siendo marcada y no se prevé que disminuya en corto plazo.

En el caso de la insuficiencia renal, enfermedad ligada a la diabetes mal controlada, la estadística es preocupante. Morales Flores señaló que, aunque existen medidas oficiales como los sellos en productos ultraprocesados para desalentar el consumo de comida chatarra, el autocuidado sigue siendo esencial.

“El paciente diabético necesita controlar peso, dieta y ejercicio; muchos llegan tarde a atenderse”, aseguró el director. La falta de prevención y de seguimiento médico adecuado derivan en el crecimiento sostenido de la lista de espera.

Mientras tanto, la Asociación de Pacientes Trasplantados realiza un seguimiento vigilante del abasto de medicamentos, y hasta el momento no ha habido reportes de desabasto, según Rodríguez Bernal, quien ha insistido en que toda irregularidad debe reportarse de manera inmediata para no poner en riesgo a los pacientes trasplantados.

La situación refleja que, sin una transformación profunda en la percepción pública sobre donación de órganos, la lista de espera difícilmente disminuirá y la mayoría de quienes requieren un riñón continuará en riesgo.

La urgencia de informar, sensibilizar y romper mitos se mantiene vigente, pues la donación de órganos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En el evento conmemorativo médicos y activistas convocaron a la población a reflexionar sobre el impacto que tiene una decisión bien informada para salvar vidas y cerrar la brecha que mantiene a miles de pacientes en incertidumbre.

