Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

90% de personas que necesitan un trasplante en Puebla están a la espera de un riñón: IMSS

Falta de cultura de donación frena la esperanza de los pacientes

Patricia Gutiérrez Rodríguez

90 por ciento de los pacientes inscritos en la lista de espera de donación de órganos en Puebla necesita un trasplante de riñón, lo que equivale a mil 986 personas de los 2 mil 207 que aguardan. Este dato, revelador para la realidad estatal, subraya la urgencia de transformar la cultura de donación en la entidad para salvar vidas. La problemática no sólo es local, ya que a nivel nacional, de los 19 mil pacientes en espera, 16 mil requieren un riñón.

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos (26 de septiembre), ayer se realizó un evento conmemorativo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, donde especialistas, pacientes y activistas se dieron cita para insistir en la necesidad de romper mitos y fomentar la solidaridad.

El director del nosocomio, Francisco Morales Flores, remarcó que “de cada 10 familias potencialmente donadoras, siete rechazan donar por razones religiosas o desconocimiento”.

En lo que va de 2025, solamente ha habido 14 donadores multiorgánicos en el estado de Puebla, frente a los 20 contabilizados en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, Beatriz Rodríguez Bernal, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla, lamentó que las campañas oficiales no logran quebrar la apatía ni erradicar prejuicios.

“A pesar de que todas las religiones reconocen la donación como un acto de generosidad, persisten creencias y mitos que frenan la voluntad de miles de familias”, explicó.

Añadió que Puebla se mantiene entre los cinco primeros estados con mayor número de enfermos renales, a la vez que resaltó que la brecha entre la demanda y la oferta de órganos sigue siendo marcada y no se prevé que disminuya en corto plazo.

En el caso de la insuficiencia renal, enfermedad ligada a la diabetes mal controlada, la estadística es preocupante. Morales Flores señaló que, aunque existen medidas oficiales como los sellos en productos ultraprocesados para desalentar el consumo de comida chatarra, el autocuidado sigue siendo esencial.

“El paciente diabético necesita controlar peso, dieta y ejercicio; muchos llegan tarde a atenderse”, aseguró el director. La falta de prevención y de seguimiento médico adecuado derivan en el crecimiento sostenido de la lista de espera.

Mientras tanto, la Asociación de Pacientes Trasplantados realiza un seguimiento vigilante del abasto de medicamentos, y hasta el momento no ha habido reportes de desabasto, según Rodríguez Bernal, quien ha insistido en que toda irregularidad debe reportarse de manera inmediata para no poner en riesgo a los pacientes trasplantados.

La situación refleja que, sin una transformación profunda en la percepción pública sobre donación de órganos, la lista de espera difícilmente disminuirá y la mayoría de quienes requieren un riñón continuará en riesgo.

La urgencia de informar, sensibilizar y romper mitos se mantiene vigente, pues la donación de órganos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En el evento conmemorativo médicos y activistas convocaron a la población a reflexionar sobre el impacto que tiene una decisión bien informada para salvar vidas y cerrar la brecha que mantiene a miles de pacientes en incertidumbre.

También puedes ver: Pacientes con enfermedad renal piden reactivación de programa de trasplantes de donadores cadavéricos

Temas

Más noticias

Nacional

Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene...
Internacional

Sopesa Europa derribar cazas y drones rusos que violen espacios aéreos de la OTAN

La Jornada -
Europa Press Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Convoca la Comuna de Puebla a figuras de élite en el Foro de Liderazgo Deportivo

Patricia Méndez -
La presidenta del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, el alcalde José Chedraui Budib y el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP),...

Pavimentaciones, bacheo y mantenimiento en mercados, los principales proyectos de obra en el municipio para 2026

Patricia Méndez -
Pavimentaciones, mantenimientos viales como el bacheo, obras hidráulicas y sanitarias, además de dignificación de los mercados municipales, conforman la carpeta de proyectos de la...

Reconocen a 200 mujeres por su autonomía e innovación en la economía social poblana

Patricia Méndez -
El gobierno municipal de Puebla reconoció a 200 emprendedoras poblanas como “Mujeres Imparables”, como parte del cierre de la estrategia “Buenas Finanzas y Economía...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025