9 de octubre de 2025 | 7724 | Puebla

Temas Más noticias Internacional Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe La Jornada - octubre 8, 2025 Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal... Nacional Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela La Jornada - octubre 8, 2025 Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar... Últimas Pese a denuncias por contaminación, Puebla autoriza tres nuevos proyectos a Granjas Carroll Yadira Llaven Anzures - Puebla, primer lugar nacional en intentos de linchamiento: SSP Yadira Llaven Anzures - 4 horas Sabemos qué bandas comercializan autopartes robadas en la 46 y son investigadas por la FGE: Pallares Patricia Méndez - 4 horas Hay 315 mil personas en riesgo por lluvias en el municipio de Puebla Patricia Méndez - 4 horas Aún no hay consenso con el PVEM y PT sobre desaparición del fuero y plurinominales: Carvajal Efraín Núñez - 4 horas Relacionadas Pese a denuncias por contaminación, Puebla autoriza tres nuevos proyectos a Granjas Carroll Yadira Llaven Anzures - A pesar de las constantes denuncias de contaminación ambiental que pesan sobre Granjas Carroll de México, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y... Puebla, primer lugar nacional en intentos de linchamiento: SSP Yadira Llaven Anzures - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla reconoció que la entidad se mantiene como el primer lugar a nivel nacional en... Sabemos qué bandas comercializan autopartes robadas en la 46 y son investigadas por la FGE: Pallares Patricia Méndez - Las bandas dedicadas al robo y comercialización de autopartes en la zona de la 46 Poniente están plenamente identificadas y la información se encuentra... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...