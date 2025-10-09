Jueves, octubre 9, 2025
9 de octubre de 2025 | 7724 | Puebla

La Redacción
Internacional

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

La Jornada -
Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal...
Nacional

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Pese a denuncias por contaminación, Puebla autoriza tres nuevos proyectos a Granjas Carroll

Yadira Llaven Anzures -
A pesar de las constantes denuncias de contaminación ambiental que pesan sobre Granjas Carroll de México, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y...

Puebla, primer lugar nacional en intentos de linchamiento: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla reconoció que la entidad se mantiene como el primer lugar a nivel nacional en...

Sabemos qué bandas comercializan autopartes robadas en la 46 y son investigadas por la FGE: Pallares

Patricia Méndez -
Las bandas dedicadas al robo y comercialización de autopartes en la zona de la 46 Poniente están plenamente identificadas y la información se encuentra...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

