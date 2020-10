Dr. Silvino Vergara Nava

“No soy un libertador. Los libertadores no existen.

Son los pueblos quienes se liberan a si mismos.

(…)

No se vive celebrando victorias,

sino superando derrotas”.

Ernesto “Che” Guevara

1928-1967

Ernesto Rafael Guevara de la Serna, conocido como «Che» Guevara, falleció el 9 de octubre de 1967 en la localidad de La Higuera, Bolivia, y aunque fue un icono del pensamiento y de la posición de izquierda de toda América Latina, algunos no estarán de acuerdo con él, como es el caso del presidente actual de Brasil y la actual de Bolivia, otros no lo conocen, como pudieran ser los actuales partidos políticos de izquierda, que ya no ubican si son de centro, de derecha o de izquierda; lo cual es de comprenderse, pues hay una crisis del ideario político. Pareciera que todo se concentró en la derecha.

¿Qué queda del pensamiento del «Che» Guevara en la actualidad?, pues el mercantilismo, la globalización económica, el ciudadano convertido en máquina de consumismo desmesurado han dejado poco tiempo para meditar qué ha sucedido con las posiciones de izquierda, que vieron su derrota final, en el mundo occidental, en noviembre de 1989; cuando, emblemáticamente, fue demolido el muro de Berlín y, con ello —a decir de los principales teóricos de esos tiempos, sobre todo de derecha y, también, según la historia occidental— fue derrotada la izquierda para siempre.

La tarea actual de aquellos resquicios de la izquierda que han quedado como una especie de piezas de arqueología es, primero, plantear qué es lo que hay que hacer para la verdadera oposición de la derecha. Para ello, es necesario replantear la propia izquierda, pues pareciera que tiene muchos intrusos que se han encargado de provocar gran desprestigio a la izquierda, sobre todo en latinoamericana; que ha tomado figuras como la del «Che» Guevara, más que para fortalecerla, para despreciar, paulatinamente, esa posición. Prueba de ello son los partidos políticos que se dicen de izquierda, pero que actúan, propiamente, en la derecha. Y esa es la crisis política que hoy vivimos: «A la crisis económica se suma una crisis política: de la democracia que retrocede ante las grandes fortunas y la “plutocracia”» (Losurdo, Domenico. La izquierda ausente. España, El Viejo Topo, 2014).

La izquierda se ha absorbido con la propia derecha; muchas de las ocasiones no hay distinción entre una y otra; por el contrario, se encuentran en las mismas condiciones. No hay forma de distinguir cuándo estamos ante la derecha y cuándo ante la izquierda, como lo ha sostenido Zygmunt Bauman, al hablar respecto de los derechos sociales: la expansión de ellos es más apropiada para las políticas de izquierda, pero, en los últimos años, en nuestra región, son las derechas las que les han dado mayor impulso, como es el caso de aquellas políticas que se implementan en los lugares cercanos a las grandes concentraciones industriales, donde se requieren servicios públicos para sus trabajadores. Allí, normalmente el Estado se las ingenia para que se tutelen de mejor forma los derechos sociales. No obstante, estos no van encaminados propiamente a los trabajadores, sino en beneficio de las grandes empresas que requieren, permanentemente, personal sano y capacitado. Esas necesidades no van a ser suministradas ni son erogaciones propias de esas empresas, sino que se tratan de gastos absorbidos por el propio Estado.

En las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, los planteamientos del «Che» Guevara iban encaminados a permitir una mayor libertad a la población más necesitada; pero, para ello, se requiere igualdad. Por lo tanto, no hay por qué ver a la izquierda y a la derecha en condiciones antagónicas, como muchas veces ha asumido el pensamiento europeo; sino como complementarias. Y ese es el debate de estos tiempos. Por ello, hoy estamos quedándonos sin ideales. Se vuelve más complejo asumir que aún subsiste la izquierda en el mundo, por lo menos en la región latinoamericana.