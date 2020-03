Como lo adelanté la semana pasada, el fenómeno del 9 de marzo será un punto de quiebre para nuestra sociedad. De hecho, ya lo está siendo pues ha sido motivo de debate desde su anuncio hasta el día de hoy. Empero, también comenté que el movimiento había sido presa de organizaciones, partidos políticos e individuos que, como viles parásitos, se cuelgan de la causa para generar relaciones públicas y, si es posible, mejorar su imagen. Hemos sido testigos de milagros inesperados, pues la lucha feminista ha transmutado, doblegando todas las leyes ideológicas establecidas en una suerte de alquimia política, a líderes y partidos ultraconservadores, en sujetos y organizaciones pro mujeres, aunque en la realidad hayan sido esos mismos grupos e individuos los que han luchado con tenacidad en contra de lo que realmente atañe a las mujeres que es: el derecho a decidir por su cuerpo, a expresar su sexualidad e identidad libremente, a tener equidad en todos los ámbitos de la sociedad –incluida la familia–, a considerar siquiera la existencia de lo que hoy conocemos como “feminicidio”. En resumidas cuentas, estos conservadores insertos en todos los partidos políticos, en organizaciones, en instituciones, medios de comunicación y un largo etcétera, que se han resistido tozudamente a dejar de cosificar a la mujer, hoy se suman al movimiento del 9 de marzo. Es como si una cosa no estuviera peleada con la otra. Claro que nuestro estupor es justificable y la sospecha de que se están colgando del movimiento también, no solo porque conviene para mejorar su imagen pública, sino como oportunidad para pegarle al gobierno federal tildándolo de ineficiente en el combate a la violencia ejercida hacia las mujeres. Hipocresía total.

Pero las sorpresas no las tenemos ahí nada más, sino que, desde la izquierda misma, desde el partido en el poder, hemos escuchado declaraciones inverosímiles. El movimiento, con independencia de que provenga o no de personajes críticos a AMLO y su administración, es legítimo por donde se le vea. La pifia de la venta de los boletos para la rifa del avión que iniciaría el 9 de marzo, lo mismo que la corrección hecha por el mandatario en su conferencia de prensa argumentando amnesia, nos hacen ver claramente que, para el gobierno federal, el tema es de menor importancia. No me preocupa que se piense desde el gobierno y Morena que el movimiento es parte de una conspiración para torpedear la administración, ellos a final de cuentas también quieren abonar a su causa. Me preocupa que el desdén demostrado implique que estos líderes no están de acuerdo con la causa en general, lo que evidenciaría que su postura es machista, patriarcal, intolerante. Muchas de las organizaciones de base de Morena dedicadas a las luchas feministas, LGBTTTIQ y de raigambre social, han de estar boquiabiertas frente a los desdenes manifiestos que, desde el poder y sus aliados en redes, se lanzan al movimiento. Sumado a todo lo anterior, tenemos a los abiertamente defensores del patriarcado que hacen de las suyas en las redes sociales con todo tipo de descalificaciones, insultos y mensajes macabros, al igual que comparten y discuten “sesudas” conspiraciones, siendo la más locuaz la de que el millonario Soros financia el movimiento. Dicha historia es falsa y enteramente maliciosa. Un sitio deleznable indudablemente en este sentido es la página de facebook “Capitalismo Patriarcal”, ejemplo claro de la estulticia e intolerancia machista más burda. A su vez, los ataques más graves porque reafirman el patriarcado sin siquiera darse cuenta, son aquellos provenientes de muchas mujeres que dicen defender el tejido social, argumentando que hay otras maneras de manifestarse…

Pero la expresión reciente más espuria, que considero que se lleva las palmas al arribismo y a la ignominia –reflejo claro del mundo en que vivimos–, es el video “Un día sin mujeres. Mi humilde opinión” de la youtuber “La Mars” (Marcela Aguirre), chica cuyas aportaciones insubstanciales a esa red social denotan estolidez total. De hecho, ya había pasado al olvido y gracias a este video –que para cuando escribo estas líneas lleva ya más de 100 mil reproducciones– se encuentra nuevamente en la opinión pública. El problema no está tanto en la forma en que se expresa pues, a final de cuentas, ella simplemente está representando el rol que decidió para conseguir reincorporarse al mundo de los videos –y ganar dinero de ahí–, sino en lo que afirma, que es lo que muchos hombres y mujeres opinan y que han publicado en las redes las últimas semanas. Sea por morbo o indignación, hemos hablado de ella y sus sandeces y con ello, la hemos devuelto al escenario. Tonta no es; ruin y retorcida, seguro. Pero fuera de espejismos y cortinas de humo, el patriarcado existe y es lo que hay que tirar, ya sea con marchas, eventos, trabajo en casa y un largo etcétera. Concluyo con la opinión de una amiga aguerrida y bien maciza en redes, Xatzitry G. Manzano que, ácida como siempre, señala en Facebook claramente el problema: “Sí krnal, matan a más hombres que a mujeres. Pero los matan otros hombres y por asaltos, por riñas, por narco… sí, está culero. Pero está más culero que a nosotras nos quemen, nos violen, nos descuarticen, nos empalen, nos maten por el simple hecho de ser mujeres. Así, sin deberla ni temerla, por rechazarlos, por cortarlos, por ir por el pan. Por existir. Además, ¿qué vergaaaa? Si no son competencias. Dejen de mamar con eso y si tanto les importa, ármense su movimiento, su marcha y dejen de chingar”.