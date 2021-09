85 de cada 100 poblanos de 18 años y más percibe como inseguro el estado de Puebla: ENVIPE 2021

El 85.6 por ciento de la población de 18 años y más en Puebla, es decir 3 millones 912 mil 722 personas, percibió como insegura esta entidad federativa entre marzo y abril del presente año, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, difundida este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La proporción se elevó hasta 87.5 por ciento en el caso de las mujeres radicadas en esta entidad federativa, las cuales indicaron tener esa sensación de inseguridad.

En el periodo referido, el 14.2 por ciento de gente con mayoría de edad indicó sentirse “muy inseguro” al caminar solo por la noche en los alrededores de su vivienda, 53 por ciento se sintió “inseguro”, 29.2 por ciento “seguro” y solo 3.5 por ciento respondió que era “muy seguro”.

La expectativa optimista de la situación de la seguridad pública en esta entidad federativa es poca, pues solo el 19 por ciento de los entrevistados consideró que mejorará, en cambio 35.3 por ciento piensa que empeorará.

Los temas que más preocuparon a la población de 18 años y más en Puebla durante marzo y abril de 2021, fueron, en primer lugar la inseguridad, en segundo el desempleo, en tercero la salud, en cuarto el aumento de precios y en quinto la pobreza.

Otros más fueron la educación, corrupción, falta de castigo a delincuentes, escasez de agua, el narcotráfico y los desastres naturales.

Por otra parte, la ingesta de alcohol en la calle, robos o asaltos frecuentes, así como el consumo de drogas, encabezan la lista de las 10 conductas delictivas o antisociales más frecuentes y reportadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su vivienda durante marzo y abril de 2021

El 71 por ciento de los entrevistados refirió haber visto la ingesta de bebidas embriagantes en las inmediaciones de su casa, 52.8 por ciento tuvo conocimiento de atracos y 50.5 por ciento manifestó haber observado el consumo de estupefacientes.

El resto corresponde a disparos frecuentes, pandillerismo o bandas violentas, venta de drogas y de alcohol, riñas entre vecinos, homicidios, así como comercialización de productos pirata.

25 mil víctimas del delito por cada 100 mil habitantes

Por otra parte, el estado de Puebla registró en el 2020 una tasa de 25 mil 149 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes, siendo esta la séptima más alta en el país y rebasado la nacional, de 23 mil 520.

Esta entidad solo fue superada por la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Jalisco y Baja California.

Aunque con relación al 2019, la prevalencia delictiva en Puebla tuvo un ligero decremento de 0.9 por ciento, pues en ese año la proporción fue de 25 mil 281 afectados por la delincuencia.

El delito más frecuente fue el robo o asalto en calle o transporte público, seguido de robo total o parcial de vehículos, fraude, extorsión, robo en casa habitación, amenazas verbales, otros delitos distintos a los anteriores y robo en forma distinta a las mencionadas, así como lesiones.

Asimismo, en el 2020 este estado registró 1 millón 149 mil 243 víctimas del delito, que se traduce en el 25.1 por ciento de las 4.5 millones de personas con mayoría de edad que aquí radican.

El 52 por ciento de ellas eran mujeres, mientras que el 48 por ciento corresponden al sexo masculino.

En general, el promedio de delitos por cada víctima fue de 1.2 durante el año pasado.

En tanto que 72.8 por ciento de la población de 18 años y más declaró que en el 2020 dejó de permitir que sus hijos menores de edad salieran, 62.6 por ciento evitó usar joyas, 59.3 por ciento ya no salió de noche, 55.5 por ciento no llevó dinero en efectivo, 48.5 por ciento evito llevar tarjeta de crédito o débito, 47.5 por ciento optó por ya no tomar taxis y 41.7 por ciento no visitó a parientes o amigos; todo ello por el temor a ser víctima de los delincuentes.

Otras actividades que dejaron de realizar, fueron: ir a cine o teatro, salir a caminar, ir al estadio, salar a comer, usar transporte público, viajar por carretera a otro estado o municipio, frecuentar centros comerciales, llevar teléfono móvil o celular e ir a la escuela.