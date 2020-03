Hay 84 policías al mando de Claudia Rivera que no aprobaron exámenes de confianza: Barbosa

El gobernador de Puebla aseguró que no tomará por la fuerza el control de la Policía Municipal de la capital, le recomendó a la edil, Claudia Rivera Vivanco estar “tranquila” y reiteró su denuncia de que la fuerza pública de la Angelópolis está coludida con la delincuencia y que 84 elementos de ésta no aprobaron los exámenes de confianza y permanecen en la institución, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha solicitado su baja.

En una rueda de medios ofrecida esta mañana, el titular del Poder Ejecutivo se refirió a la operación realizada por más de 3 mil elementos de corporaciones de seguridad estatales y federales en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, que en las redes sociales ayer fue tomada por algunos usuarios como un intento por asumir el mando de la Policía Municipal.

En varias ocasiones, el mandatario estatal aseveró que los dispositivos de seguridad en la ciudad de Puebla proseguirán prescindiendo de la Policía Municipal, que está infiltrada por el crimen, lo cual es de conocimiento de la edil Claudia Rivera Vivanco.

Mencionó que a raíz de la inspección e incautamiento de armas hechizas y otros objetos prohibidos en el penal capitalino, “hubo una reunión de mandos policiacos (comunales). No, no es así, quien no haya violado la ley no se debe preocupar, quien haya violado la ley que corrijan sus pasos, ellos saben quienes son, yo se lo dije a Claudia Rivera, ella lo sabe”,

Sobre la controversia constitucional para seguir controlando a la fuerza Pública en la ciudad capital, el gobernador expresó: “Yo me enteré por un boletín, no porque le hayan corrido traslado al gobierno, cuando lo hagan contestaremos. Ellos tramitaron la controversia como para decir ‘no hagas nada, no tomes por la fuerza’. En las controversias hay suspensión del acto reclamado, el ayuntamiento no tiene (por qué promoverla), porque no ha entrado a trámite la controversia. Que esté tranquila la presidenta municipal, no vamos a actuar así. Vamos a continuar limpiando de delincuentes a Puebla y su zona conurbada, sin la ayuda de la Policía Municipal, ellos no participan en nada, en absolutamente nada, esta semana va a haber cosas muy importantes en esa materia en Puebla”,

No obstante, dejó claro que persistirá en tratar de hacerse del dominio de la fuerza pública en la Angelópolis:

“Nosotros vamos a continuar en nuestra actividad de combate a la delincuencia en el municipio de Puebla, con detenciones, inteligencia, con operativos, con todo lo que hemos estado haciendo desde hace meses sin la ayuda de la Policía Municipal, que está vinculada a la delincuencia. No estoy diciendo que ya me separé del propósito de asumir el control de asumir el control de la seguridad pública, por los mecanismos legales. hay más de 84”.

Un reportero le preguntó sobre las pruebas de confianza a la Policía Municipal de Puebla, a lo que el gobernador respondió:

“Hay policías municipales que reprobaron el examen de control de confianza por muchas razones y que en múltiples comunicados la Secretaría de Seguridad Pública del estado ha reclamado su baja y no ha habido respuestas”

Finalmente reiteró que desde la administración pública estatal se denunciará la colusión de la fuerza pública a cargo de Claudia Rivera Vivanco con el crimen organizado:

“Nosotros vamos a presentar la denuncia, bueno, hay muchas carpetas abiertas en la Fiscalía (General del Estado) pero nosotros vamos a presentar una denuncia muy ordenada de hechos y luego se determinará”.