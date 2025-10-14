80 por ciento del territorio de Zoquitlán fue afectado por las lluvias, informó su presidente

Tehuacán. 80 por ciento del territorio en el municipio de Zoquitlán, enclavado en la Sierra Negra, resultó afectado por las lluvias recientes, pero no hay pérdidas humanas, aunque sí damnificados por inundaciones y el derribo de una vivienda, informó el presidente municipal Cristóbal Coello Maceda, quien expuso que se mantienen realizando trabajos de limpieza de los derrumbes en busca de abrir los caminos lo más pronto posible.

Reconoció que el municipio no cuenta con maquinaria suficiente para atender de inmediato todos los derrumbes que hay en caminos y veredas del municipio que cuenta con cerca de 60 localidades, entre juntas auxiliares, inspectorías y rancherías desde donde la gente espera el apoyo.

Detalló que hay una población donde se sufrió el desbordamiento del río, causando inundación a varias casas, por lo cual ahí hay familias damnificadas, pero todavía no tiene el número preciso de cuántas viviendas sufrieron daños.

A ese lugar ya se envió maquinaria para brindar apoyo a la población y se levantará el censo de los damnificados; mientras tanto otro equipo realiza labores de retiro de derrumbes en diferentes puntos de la cabecera municipal y comunidades como Oztopulco, Tepexilotla, Tequepexpa, San Antonio y Pozotitla.

De todo lo que enfrenta el municipio tiene conocimiento el gobierno del estado, ya que hay comunicación constante con las autoridades estatales para mantenerlas informadas de la situación que prevalece no solo en Zoquitlán, sino en toda la Sierra Negra, refirió.

Coello Maceda expuso que están trabajando para habilitar un camino que es necesario por ser el único que comunica a San Miguel Eloxochitlán, de modo que se tiene como prioridad abrirlo nuevamente.

Pidió paciencia a los habitantes de las distintas zonas afectadas, al señalar que no es posible resolver todo de inmediato, ya que además hay derrumbes que requieren una intervención especial, tal como ocurrió en el caso del camino a Oztopulco, donde una roca de grandes dimensiones obstaculizó el paso y fue necesario utilizar dinamita para poder fragmentarla y moverla.

Confió en que para el fin de semana ya se tengan los caminos más importantes desbloqueados, ya que mucha gente necesita salir de la Sierra Negra por temas de comercio y para realizar compras en otros lugares como Ajalpan y Tehuacán.

