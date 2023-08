80% de empresas presentan problemas de clima laboral: CTM

Ocho de cada 10 empresas tienen problemas de clima laboral, sobre todo por conflictos entre trabajadores y mandos medios, indicó Luis Javier Silva Islas, secretario de Organización de la FTP-CTM y director del Instituto para el Desarrollo de Competencias (Indeco).

Indicó que al investigar el origen del ambiente hostil, se han encontrado cuando menos con un caso de acoso sexual.

Abundó que fue detectado en una compañía instalada en la zona de Audi, donde el supervisor hostigó a cuando menos 10 mujeres y maltrataba a los hombres, por lo que en la revisión del contrato colectivo la base trabajadora exigió que fuera removido de su puesto.

En esa ocasión no se presentó denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, toda vez que el ambiente mejoró luego de que el jefe directo fue despedido.

No obstante, el secretario de Organización insistió en que las causas más frecuentes de desavenencias son los malos tratos de jefes directos a trabajadores y la mala comunicación.

“Básicamente un 80 por ciento de nuestras empresas tienen problemas de ese tipo, lo que requerimos es modificarlo, muchas de ellas tienen éxitos destacables, que estamos tratando de compartirlo con los demás… Hay empresas que están muy bien, otras en un término medio y otras que sí tienen problemas”.

La FTP-CTM cuenta actualmente con 83 mil agremiados y de estos, alrededor de 10 por ciento ya están en un proceso de capacitación para que sean capaces de generar un ambiente sano en el centro laboral.

Luis Javier Silva abundó que cuando la gente labora en medio de conflictos, no existe el sentido de pertenencia y se siente frustrada.

“No se crea una identidad, no hay una comunicación asertiva, es decir; lo que yo pido, siento que no me escuchan. Al final el clima laboral es una percepción, veo que hay una desorganización, veo que no hay una comunicación, veo que no hay un reconocimiento al trabajador, veo que hay conflicto entre compañeros, entre mandos medios y nosotros; voy por una necesidad, me pagan y nada más, entonces no hay creatividad aportación de ideas, no me siento parte de”.

Lo anterior en el marco de la firma de convenios de la organización gremial y el Indeco con Hacienda Soltepec y la Fundación Kasuga.

Con la primera, el acuerdo es que los trabajadores de la FTP-CTM puedan tener descuentos desde 10 y hasta 40 por ciento en los servicios que ofrece.

Mientras que con la segunda es brindar capacitación a trabajadores para que apliquen principios como el de orden y limpieza en sus hogares y en sus centros laborales.

El costo de será absorbido por las empresas, aunque señaló que todavía algunas se muestran reticentes a fomentar una nueva cultura de trabajo.

Podría interesarte: Actividad industrial en Puebla creció 3.5% en abril de este año: Inegi