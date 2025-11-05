72 planillas competirán por la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla

Un total de 72 planillas cumplieron con los requisitos para competir por la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla, este nueve de noviembre.

De acuerdo con información de la Secretaría General de Gobierno (SSG), las fórmulas se encuentran en periodo de campaña para presentar sus propuestas a la ciudadanía.

La dependencia puntualizó que, de las inspectorías que renovarán, siete se llevarán a cabo por el método de asamblea, correspondientes a las siguientes localidades: San Isidro Tlascoltepetl, La Paz Tlaxcolpan, La Libertad Tecola, San José Xacxamayo, San José El Aguacate, Santa María Tzocuila La Cantera y Rosario La Huerta, en donde las autoridades se elegirán de manera directa.

La jornada de votación se desarrollará el nueve de noviembre de 2025, en los domicilios determinados por la Subsecretaría de Desarrollo Político para la instalación de las mesas receptoras de votación en cada una de las 30 inspectorías de sección del municipio.