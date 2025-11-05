Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

72 planillas competirán por la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla

Las votaciones se llevarán a cabo el nueve de noviembre.

72 planillas competirán por la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla
Patricia Méndez

Un total de 72 planillas cumplieron con los requisitos para competir por la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla, este nueve de noviembre.

De acuerdo con información de la Secretaría General de Gobierno (SSG), las fórmulas se encuentran en periodo de campaña para presentar sus propuestas a la ciudadanía.

Te puede interesar: Renovarán 30 inspectorías del municipio de Puebla

La dependencia puntualizó que, de las inspectorías que renovarán, siete se llevarán a cabo por el método de asamblea, correspondientes a las siguientes localidades: San Isidro Tlascoltepetl, La Paz Tlaxcolpan, La Libertad Tecola, San José Xacxamayo, San José El Aguacate, Santa María Tzocuila La Cantera y Rosario La Huerta, en donde las autoridades se elegirán de manera directa.

También puedes leer: Tecola, El Aguacate y Tlalcostépetl, son las inspectorías más marginadas del municipio de Puebla

La jornada de votación se desarrollará el nueve de noviembre de 2025, en los domicilios determinados por la Subsecretaría de Desarrollo Político para la instalación de las mesas receptoras de votación en cada una de las 30 inspectorías de sección del municipio.

Temas

Más noticias

Internacional

“Violaciones al alto el fuego deben parar”: ONU

La Jornada -
Doha. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció ayer las “continuas violaciones” del alto el fuego en la...
Internacional

El progresista Mamdani gana elección en NY

La Jornada -
Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referendo sobre la era de Donald Trump como presidente de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:51

Renovarán 30 inspectorías del municipio de Puebla

Patricia Méndez -
El próximo nueve de noviembre se llevará a cabo la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla, proceso que se vigilará para que...

Hallan restos óseos humanos en La Paz Tlaxcolpan

Isaí Pérez Guarneros -
Campesinos de La Paz Tlaxcolpan, localidad perteneciente al municipio de Puebla, reportaron la mañana del martes el hallazgo de restos óseos humanos, incluido un...

Comunidades del sur de la ciudad las más afectadas con la ola de calor en Puebla capital: Rivera

Efraín Núñez -
Las comunidades del sur del municipio como Rosario La Huerta y la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla son las que más resienten la...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025