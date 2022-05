72 casos de intento de robo de identidad registra la Red Mexicana de Franquicias de enero a la fecha

Alrededor de 72 casos de intento de robo de identidad, a través de redes sociales, ha registrado la Red Mexicana de Franquicias (RMF) en lo que va del presente año.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la organización, Roberto Esquivel Ruiseco, quien comentó que estos se han presentado en el momento en que los franquiciatarios han buscado préstamos que se ofrecen vía redes sociales, principalmente desde plataformas como Facebook o Instagram y en menor medida en Twitter.

En conferencia de prensa, explicó que cuando los usuarios siguen el enlace que aparece en los anuncios de créditos, son redirigidos para descargar aplicaciones, desde las cuales se piden documentos para iniciar el trámite, pero en realidad buscan robarles la identidad.

“Te ofrecen un crédito o un préstamo… y hace un año, que es cuando realmente comenzaron este tipo de aplicaciones, estamos hablando que eran alrededor de siete, hoy en día estamos hablando de más de 30… algunas están no reconocidas como Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) por el gobierno federal y aunque lo estén, hay que tener cuidado porque una Sofome no quiere decir que sean del gobierno sino que son particulares”, expuso.

- Anuncio -

Por otra parte, Esquivel Ruiseco dijo que ninguno de los franquiciatarios que forman parte de la RMF sigue pidiendo que las personas ingresen con cubrebocas puesto a los establecimientos, toda vez que la cantidad de enfermos de Covid-19 y decesos por esa causa han venido a la baja.

Sostuvo que todos están acatando el decreto mediante el cual se estableció que el uso de las mascarillas es voluntario.

Con lo que sí continúan, indicó, es con el suministro de gel antibacterial, desinfección de espacios, toma de temperatura y aplicación de sana distancia, a fin de mantener un entorno seguro.

“Sin embargo, hay que mencionar que los establecimientos hoy en día ya no pueden obligar a una persona a que use cubrebocas…No se puede obligar, porque si no ya entramos a un tema de Derecho Humanos, de discriminación”, opinó.

Aseveró que hasta ahora no hay ninguna queja en contra de puntos de venta que forman parte de la RMF por exigir la utilización de mascarillas.

Al mismo tiempo, sostuvo que la tienda de conveniencia de Atlixco, en donde se pelearon clientes y trabajadores precisamente por el uso del cubrebocas, no forma parte de la red de la cual es vicepresidente.

Roberto Esquivel Ruiseco consideró que sería conveniente que el gobierno del estado habilitará una línea telefónica de quejas o de atención para que se reporte a los negocios que no estén acatando el decreto y que la autoridad los visite para exhortarlos a que lo hagan.