Las imágenes son espeluznantes, similares a cualquier escenario distópico de película apocalíptica: toneladas y toneladas de ropa en un tiradero clandestino en el desierto de Atacama en Chile. De acuerdo con el reportaje en video -y escrito- de El País publicado en enero de este año, ese lugar es un “auténtico símbolo de cómo la sociedad de usar y tirar y el consumismo extremo están dañando el planeta. Y también de la desigualdad: a ese lugar plagado de los que algunos desecharon llegan otros en búsqueda de prendas para vestir o revender y ganarse la vida. (…) Ese basurero clandestino se ha ido levantando de los descartes de las 59.000 toneladas de ropa que llegan cada año a Chile —el primer importador de prendas de segunda mano de América Latina— a través de la zona franca del puerto de Iquique, a 1.800 kilómetros al norte de Santiago. La mayoría son artículos usados, pero también hay algunos sin estrenar con la etiqueta de venta todavía puesta”. Claro está, estas imágenes dantescas son una fiel representación de la realidad que viven las sociedades que, queriéndolo o no, han optado por vivir en ese capitalismo atroz, desmedido, cuya expresión más actual, la neoliberal -sí, aunque el presidente haya desgastado hasta el cansancio el concepto, existe y es terrible- nos ha traído consecuencias en verdad terribles, en especial a los países que menos tienen y que terminan siendo el basurero del “primer mundo”. El asunto se centra, como lo he venido denunciando desde hace ya varias entregas de esta columna, en la expansión del pensamiento moderno por todo el orbe y que tuvo como momento clave, las conquistas de territorios americanos. Poco importaron las posibles estructuras políticas, sociales, comunitarias, religiosas, económicas existentes en el continente -que quien haya estudiado a detalle a las sociedades que existían previo a la llegada de los eurpeos sabrá de su complejidad-, de lo que se trató fue de imponer en las colonias los sistemas político, social y económico europeos con el fin de explotar estas tierras y a sus habitantes al máximo. En consecuencia, se introdujeron aspectos como el monocultivo y unidades económicas como los ranchos ganaderos y las haciendas mineras y agrícolas de todo tipo. Como lo comenté en una entrega anterior, las ideas de milpa en Mesoamérica o de andén en los Andes habrían sido poco aprovechadas por los nuevos sistemas. Una suerte similar habría de sufrir la labor textil.

Como afirma Anibal Quijano en su capítulo “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, publicado en el libro Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder editado por CLACSO en 2014, “en el proceso de constitución histórica de América, todas las formas de control y de explotación del trabajo y de control de la producción-apro- piación-distribución de productos, fueron articuladas alrededor de la relación capital-salario (en adelante capital) y del mercado mundial. Quedaron incluidas la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario. En tal ensamblaje, cada una de dichas formas de control del trabajo no era una mera extensión de sus antecedentes históricos. Todas eran histórica y socio- lógicamente nuevas. En primer lugar, porque fueron deliberadamente establecidas y organizadas para producir mercaderías para el mercado mundial. En segundo lugar, porque no existían sólo de manera simultánea en el mismo espacio/tiempo, sino todas y cada una articuladas al capital y a su mercado, y por ese medio entre sí. Configuraron así un nuevo patrón global de control del trabajo, a su vez un elemento fundamental de un nuevo patrón de poder, del cual eran conjunta e individualmente dependientes histórico-estructuralmente”. De esta manera, casi todas las actividades de las comunidades originarias se vieron trastocadas y tuvieron que desarrollarse acorde a la nueva organización. Se buscaba que las colonias fueran el soporte del nuevo Imperio Español y para ello era menester que produjeran lo necesario para el comercio que desarrollaba la Metrópoli. Sin embargo, pese a todo, muchas de sus actividades, entre las que se cuenta la labor textil, más o menos pudieron mantenerse en los términos que ellos mismos han construido. Contrario a lo que sucede en nuestro mundo actual, la elaboración de textiles para muchas comunidades contempla aspectos de memoria y cosmovisión que van mucho más allá del tejido de una prenda.

De hecho, un reportaje elaborado por Daniela Celis Roggendorf para el blog del Instituto Iberoamericano de Berlín, dedicado a la comprensión del mundo de los Andes a través del textil, afirma que investigadoras “como Denise Arnold, Elvira Espejo y Verónica Cereceda, que han trabajado estrechamente con diversas comunidades de tejedoras andinas, destacan un aspecto que anteriores estudios arqueológicos y antropológicos no habían tomado en cuenta: la naturaleza viva del tejido. La concepción andina del textil como un ser vivo tiene que ver con la relación que se establece entre la tejedora y su creación, en el lenguaje y la terminología textil aymara y las transformaciones que sufre el tejido a lo largo de la cadena de producción. Para las tejedoras, ‘la elaboración textil es equiparable a la acción de engendrar una guagua’ (Arnold, Espejo. 2013), es un proceso técnico y reflexivo que poco a poco va formando un ser vivo”. Esto significa que la elaboración de prendas trasciende la utilidad o moda; es, por el contrario, una actividad que produce “sujetos” que comparten la identidad de las personas que los producen, que son consecuencia de sus autores y de sus historias de vida, no sólo personales, sino comunitarias, acaso el aspecto más relevante. “Así -continúa el reportaje-, los textiles utilizados como vestimenta revelan información sobre la comunidad a la cual pertenece la persona e incluso qué ocupación tiene. En el caso de los costales, los colores, la disposición de las franjas y el tamaño indican el tipo de semilla que se encuentra en su interior”. Efectivamente, podemos hacer un recorrido a través de los textiles para comprender cambios sociales, culturales y políticos, derivados de acontecimientos históricos, no importa si son graduales o cambios explosivos, parafraseando a Yuri Lotman. Algo similar podemos hacer con la ropa en occidente; sin embargo, en el mundo actual los cambios son sumamente vertiginosos y la vacuidad detrás de buena parte de la ropa que se realiza, producto de su producción en masa, hacen que sea difícil identificar un “mensaje” … acaso habrá el comercial de la marca y ya. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en la vestimenta que desarrolló para sí mismo John Lydon de los Sex Pistols -en una clara demostración del “Do it Yourself” del movimiento punk-, que en la comercialización que se hizo de la misma unas semanas después de hacerlo, que en el lanzamiento de una marca de diseñador de la ropa punk con hoyos y estoperoles -que costará varios miles de dólares- y en la producción en masa de un “línea punk” elaborada por una marca de ropa del tipo “moda rápida” o fast fashion en inglés, todas ellas alejadas de la idea original y la manifestación cultural que llevaba implícita. Como dice el reportaje de El País, reportes “sobre la industria textil han expuesto el alto costo de la moda rápida, con trabajadores infrapagados, denuncias de empleo infantil y condiciones deplorables para producir en serie. A ello hoy se suman cifras devastadoras sobre su inmenso impacto ambiental, comparable al de la industria petrolera. Según un estudio de la ONU de 2019, la producción de ropa en el mundo se duplicó entre 2000 y 2014, lo que ha dejado en evidencia que se trata de una industria ‘responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global’. Además, la fabricación de ropa y calzado genera el 8% de los gases de efecto invernadero”.

El asunto aquí es que pasamos de un sistema, al menos en este continente, de trabajo textil que representaba memoria, sentido, identidad y cuya razón de ser principal era la vestimenta, a un sistema ultra capitalista de consumo feroz y vertiginoso -y no hay que dejar de decirlo, terriblemente injusto para los que menos tienen- que produce efectos nocivos laborales, culturales, medioambientales y un largo etcétera. Por supuesto, ya estoy escuchando a los defensores del sistema que nos rige decir que tal industria produce empleos y que sostiene a millones de personas en el mundo. Claro, pero a qué costo ambiental y humano. Dejémonos de fruslerías: la industria de la ropa y del calzado, como hemos visto, produce explotación desmedida de hombres, mujeres y niños -en muchos países sus legislaciones lo permiten- y consecuencias que apenas empezamos a vislumbrar. El ser humamo, a través de estas nefastas premisas, está siendo el depredador más grande en la historia de este planeta. Sé que suena a lugar común, pero hay que decirlo y hay que pensarlo cada vez que decidamos comprar ropa… y también hay que pensar, como lo hacen las tejedoras andinas, si es que tal prenda dice una historia o tal otra es un trozo de mi cultura… ¿La marca fulana me define? De hecho, pienso, siguiendo a Denise Arnold y a Elvira Espejo en su libro El textil tridimensional: la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto (2013), que la vestimenta es una “piel social”. Las autoras citan un trabajo antropológico de Terence Turner, The social skin (1980) que ve en la vestimenta justo eso, una piel social. “Desde allí, para Turner, la superficie del cuerpo deviene el escenario simbólico en el cual se actúa el drama de la socialización, a través del lenguaje de los adornos corporales (pintura, plumaje, tejido, maquillaje) sobre la piel (ibíd.: 85). Sobre la base de estas nociones de Turner, se ha conceptualizado la vestimenta en sentido universal como la aplicación de una piel adicional al cuerpo humano”. Turner habla en su estudio de comunidades originarias en Venezuela y su relación con la vestimenta, pero debemos preguntarnos si para nosotros también significaría eso. Pienso que sí, pero desafortunadamente, resulta ser, como hemos visto, una piel terrible, sintética, comercial y sujeta a la moda y su espeluznante fugacidad. Es tiempo de reflexionar.