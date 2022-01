RIP por Paco Gento

Paco Gento. Ese nombre punza cáusticamente porque nos remite al último minuto más fatídico en la historia del futbol mexicano (olvídese usted de si fue o no penalti el de Robben contra Holanda, juego de memes y pretexto para vender camisetas cuando mucho; aquello otro sí que dolió en el alma).

Mundial Chile 62. Último minuto del España-México en el Sauzalito de Viña del Mar (06.06.62), segundo partido para ambos en el Grupo 3, el grupo de la muerte, luego de sendas derrotas en sus respectivos estrenos (Brasil 2-0 México; Checos 1-0 España). Córner en favor del equipo mexicano, lanzamiento de Del Águila desde la esquina derecha; Del Sol, mediocampista ofensivo del Real Madrid, lo intercepta dentro de su área, varios mexicanos se entretienen reclamando mano mientras Gento pica a toda velocidad por la pradera izquierda, la suya. Lo persigue Raúl Cárdenas, en vano; entra al relevo Jesús Del Muro, que tampoco le ve el polvo: el santanderino es un expreso, llega a la raya, centra a ciegas, tan pasado que parece que el balón se perderá por la otra banda, pero una desafortunada intervención del “Gallo” Jáuregui, nuestro lateral zurdo, cabeceando hacia atrás, deja el balón en los pies de Joaquín Peiró, completamente solo ante Carbajal, que se ve fusilado sin remedio. Final del partido. La “Tota” Carbajal permanece uno, tres, cinco minutos a solas, sentado en el césped, escondido el rostro entre las rodillas flexionadas: no comprende nada. El 1-0, luego de librar el aluvión azteca del segundo tiempo –remate al larguero de Chava Reyes, falla inexplicable de Héctor Hernández a tres metros del arco vacío, etcétera–, mantiene a España en la lucha por la calificación. México, la mejor Selección de México jamás soñada, está eliminado. Punto final.

Gento -no Jáuregui ni Peiró ni Del Sol-, le dará nombre y cara a partir de ahí a la peor de nuestras pesadillas. Un jalón de camiseta -de Cárdenas, de Del Muro- la hubiera evitado, a decir de esos sabiondos que nunca faltan. “Imposible”, replicaría el Güero Cárdenas: “a ese tipo, una locomotora con botas de siete leguas, no lo paraba nadie”.

- Anuncio -

Biografía ejemplar. Francisco Gento López nació en Garnizo (Cantabria) el 21 de octubre de 1933, debutó en el Rácing de Santander el 22 de febrero de 1953 y fue fichado ese mismo año por el Real Madrid, club con el que permanecería hasta 1971 marcando un récord difícil de igualar. Zurdo clavado, extremo izquierdo natural, siempre jugó de avanzada por esa punta. Su fuerte era la velocidad, el pique largo y el centro sobre la marcha, sin entretenerse en quiebres ni arrumacos. Siendo un muchacho dispuesto a aprender y jugando al lado de los Di Stéfano, Kopa, Puskas, Rial era inevitable que mejorara su técnica, nunca deslumbrante ni aparatosa. Y mientras los grandes -verdaderos galácticos sin ese adjetivo- se fueron yendo, Gento, la Galerna del Cantábrico, permaneció dieciocho años en el equipo merengue. Dándoles siempre a los jóvenes ejemplos cotidianos de dignidad humana y profesional.

Campeón de Europa seis veces. Dicen que sus 23 diversos títulos con el Madrid acaba de igualarlos el carioca Marcelo, pero lo que nadie ha podido igualar -y muy difícil lo tienen posibles aspirantes presentes y futuros- son las seis Copas de Campeones ganadas por Gento. Porque Alfredo Di Stéfano obtuvo las primeras cinco orejonas, Kopa y Rial estuvieron en cuatro de ellas, como Marquitos y Zárraga, y últimamente Ramos, Marcelo y Cristiano, entre otros; pero volviendo a aquel histórico pentacampeón y sus estrellas habrá que decir que el uruguayo Santamaría apenas se coronó dos veces, como el portero argentino Domínguez, y Puskas solamente en la última. Pero Paco Gento, imparable por su banda, vivió las cinco al hilo (1956-61) y una más como capitán, emblema y guía del joven plantel de los yeyés, que en 1966 revivió las glorias pasadas del Real Madrid.

Alineaciones de leyenda. Cuando nació en Europa la Copa de Campeones -la actual Champions League-, todo el futbol se alineaba con la formación 3-2-5. Los aficionados, en cualquier rincón del planeta, recitaban de memoria los nombres de los cinco atacantes de su equipo favorito. Los del primer ganador de la orejona fueron los madridistas Joselito, Marchal, Di Stéfano, Rial (argentinos estos dos) y Gento, que derrotaron 4-3 del Reims, campeón de Francia, en el parisino Parque de los Príncipes (13.06.56). Al año siguiente, el quinteto vencedor -de la Fiorentina en Madrid (2-0)- lo integraban Mateos, Kopa, Di Stéfano, Rial y Gento (30.05.57). Cuando cayó la tercera orejona en el museo merengue -3-2 sobre el Milán tras 120 minutos de lucha, en Bruselas- la ofensiva merengue era Joseíto, Kopa, Di Stéfano, Rial y Gento (29.05.58). La cuarta volvió a ganársela al Reims (2-0, esta vez en Stuttgart) y la ofensiva madridista estuvo integrada por Mateos, Kopa, Di Stéfano, Rial y Gento (03.06.59). Y para alzar la quinta, última consecutiva, el DT Miguel Muñoz puso esta delantera en la cancha del Hampden Park de Glasgow: Canario, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento. Esa tarde, Ferenc Puskas estableció la marca anotadora en una final haciendo ¡cuatro goles!; los otros tres (7-3 al Eintranch de Fráncfort) fueron de Di Stéfano. Paco Gento, además de completar a lo largo de esos cinco años dorados multitud de servicios de gol, había contribuido personalmente con dos, entre ellos el que rompió el empate con Milán en el segundo tiempo de la prórroga de 1958 en el Haysel de Bruselas.

Muy otro era el Real Madrid que alcanzó la final del 66, también en Bruselas (11.05.66) y contra el Partizán de Belgrado, que habíamos conocido y admirado aquí, en un hexagonal, par de años antes. Vale la pena repasar completa esa formación merengue cuyo promedio de edad probablemente sea el más bajo entre los onces ganadores de la gran Copa, sólo contrapesado por los 33 años que ya tenía Paco Gento. Aquel Real Madrid, ya sobre un esquema 4-2-4, formó así: Araquistáin; Pachín, Sanchís, Zoco y De Felipe; Pirri y Velázquez; Amancio, Serena (autores éstos dos del 2-1 final), Grosso y Gento.

El Madrid sólo alcanzaría su séptima Copa de Europa 32 años después, en Amsterdam, a expensas de la Juventus (1-0 con gol del montenegrino Predraj Mijatovic, 20.05.98). Francisco Gento López sobreviviría como puntero izquierdo merengue hasta 1971. Y como persona sencilla, ordenada y digna de admiración y respeto hasta el martes pasado, cuando a los 88 años de edad pasó a mejor vida en su domicilio madrileño.

El Xolos-Puebla, pospuesto. Esto a solicitud de la directiva tijuanense, en razón de que se declararon siente casos de Covid en el equipo. Suficientes para justificar la cancelación.

Jornada 3. Para abrir boca se repuso el postergado León-Atlas de la primera fecha. Reproducción pobretona de la última final de liguilla bajo pautas muy semejantes: los tapatíos lanzados a obstruir el fluido futbol lechuguero, e impotencia leonesa para superar marcajes perrunos. Y al final 1-1. El sábado, en cambio, el reciente campeón sí se justificó como tal en su visita al América, cuya empeñosa vulgaridad fue exhibida con toda autoridad por los de Diego Coca, que gobernaron el partido y, cuando la fruta estaba madura, concretaron el 2-0 final con los tantos de Barbosa (70´) y Hurtado (90´). El León, de nuevo en Nou Camp, venció 2-1 al Pachuca, su equipo hermano en virtud de la multipropiedad.

Quienes no dan una son las Chivas, que tras perder 2-1 en Pachuca recibían al Querétaro y no pasaron del empate (1-1), exhibiendo falta de talento en el campo y en la zona del DT. En cambio, el Toluca ha sabido levantarse de la goleada puma de la primera fecha disponiendo primero de Santos en la Bombonera y el viernes en Mazatlán de ese equipo que por mucho que se esmere no borra el recuerdo del difunto Morelia (1-2).

Mexicanos. No jugó Raúl Jiménez por culpa de una distensión en la pantorrilla, lesión no grave que no impidió el triunfo de Wolves sobre el Brentfort (2-1), pero sí lo hicieron, enfrentados, Corona y Araujo en el Sevilla-Celta del sábado en campo del primero (2-2); buen debut del Tecatito con los sevillistas, que perdían 0-2 y tuvieron que esforzarse en defensa de su subliderato, lejos como están del Real Madrid (a seis puntos). Y ¡Eureka! Al fin tuvo oportunidad de jugar Héctor Herrera, y no lo hizo nada mal, porque entró para el segundo tiempo, con su equipo en desventaja de 0-2 ante Valencia, y fue precisamente con el sinaloense en el campo cuando ocurrió la espectacular remontada del Atlético, que se impuso por 3-2 aunque sigue a 13 del Madrid como sexto de la liga.

El Napoli del Hirving Lozano se ensañó con el colero Salernitana (4-1) con discreta participación del Chucky, que había anotado los dos de la victoria napolitana sobre el Bolonia del pasado lunes (2-0), frenando en algo las duras críticas que le viene haciendo la implacable prensa italiana. Y el que continúa firme en el eje central del Ajax es Edson Álvarez, cuyo equipo desbancó del liderato al PSV al derrotarlo a domicilio (1-2); con los locales alineó el expachuqueño Erick Gutiérrez y se dio el caso de que ambos paisanos vieran la cartulina amarilla, signo de que se emplearon a fondo en defensa de sus colores.

Fecha FIFA. Esta semana se reanudan las eliminatorias para Catar en los cinco continentes. Por lo pronto, el Tri tiene oportunidad de darle un buen jalón a su calificación porque dos de los tres encuentros que le esperan los jugará en el Azteca. Antes, el jueves 27, tendrá que visitar Kingston para medirse con Jamaica, una Jamaica sumamente disminuida, sin los jugadores de relieve que alguna vez tuvo y muy lejos de los puestos de avanzada (va sexto de la tabla con 7 puntos por 16 de Canadá, 15 de Estados Unidos y 14 de México y Panamá). Pero no vaya a ser que nos cause otro dolor de muelas como los de Columbus y Edmonton.

Los partidos del Azteca son: el domingo a mediodía contra Costa Rica -que va quinto (9 puntos) y a la que ya se le ganó allá-, y el miércoles 2 contra un Panamá dispuesto a confirmar el bajísimo nivel actual de la Concacaf. Un mínimo de siete puntos debiera ser la cosecha mexicana para esta fecha FIFA. Y si cayeran los nueve, estaríamos próximos a retomar la cima, dado que canadienses y gringos van a enfrentarse entre sí.