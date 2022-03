En el Hospital San José hay mil 700 en espera de trasplante, mil 300 ya lo lograron

La expectativa de vida de un paciente trasplantado de riñón, es de 15 años en promedio y en los mejores casos es de hasta 23 años, indicó Angélica Solano Ramírez, nefróloga de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades “San José”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese nosocomio actualmente son atendidos mil 300 pacientes que tuvieron que recibir un riñón para poder seguir viviendo.

Sin embargo, todavía hay mil 700 personas en Puebla en lista de espera para recibir un órgano, como el arriba referido.

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se celebra el segundo jueves de marzo, comentó en entrevista para Las Reporteras que la población tiene la responsabilidad de realizarse análisis de sangre y orina una vez al año, a fin de detectar oportunamente enfermedad renal y evitar llegar al extremo de requerir un trasplante.

Subrayó que los padecimientos de los riñones son un “asesino silencioso” que se producen por hábitos como exceso en la ingesta de sal, consumo de bebidas azucaradas, sobre todo refrescos, así como una dieta rica en carnes rojas.

Destacó que no siempre hay manifestaciones evidentes de que hay un problema, por lo cual es importante actuar de manera preventiva, privilegiando la alimentación saludable y monitoreando el estado de salud.

“La enfermedad renal es un asesino silencioso, tú la puedes tener y en las primeras etapas nunca sospechar. Mucha gente tiene la idea de que van a doler los riñones, que se va a hinchar, que va a orinar sangre, que va a haber algo muy aparatoso para que se dé cuenta que tiene mal los riñones y no es así. No todos los pacientes dejan de orinar, no todos se hinchan, si tú preguntas a la mayoría, jamás les dolió los riñones”, explicó.

La especialista añadió que cuando ya hay signos evidentes, es porque el daño renal está en una etapa intermedia o avanzada.