70 puntos de venta cerraron definitivamente en 2021, reporta Red Mexicana de Franquicias

Durante 2021 un total de 70 puntos de venta del sector franquicias cerraron definitivamente en el estado de Puebla debido a las afectaciones derivadas de la epidemia de Covid-19, pues desde que se declaró la emergencia sanitaria no pudieron operar ni siquiera con aforo reducido.

Los que no lo lograron fue porque ya no pudieron pagar arrendamientos ni salarios, agregó.

“Ya era impagable en el sentido no solamente de salarios sino desafortunadamente las personas que te llegaban a rentar un local, pues no tenían la flexibilidad, te decían a mí me pagas sí o sí, entonces no había manera de continuar con el negocio… esto se daba principalmente en algunos sectores como plazas comerciales en las cuales ya eran impagables las rentas”.