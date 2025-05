70 % de edificaciones en Puebla son autoconstrucciones que están en riesgo frente a un sismo: Cicepac

Un 70 % de las edificaciones en Puebla son autoconstrucciones que están en riesgo frente a un sismo de grandes dimensiones, reveló Alejandro Muñoz Muratalla, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac).

En conferencia de prensa precisó que estas construcciones se hicieron sin el respaldo técnico de un especialista, es decir, ingeniero o arquitecto, e incluso el 48 por ciento de estas cuentan con un daño en sus estructuras.

Tanto el presidente del Cicepac como Fernando Peña Fomperosa, integrante del colegio, destacaron que el riesgo de hacer una construcción sin la asesoría correspondiente es que se utilicen materiales de baja calidad o carezca de licencias de construcción.

“Todas estas cuestiones que no pasan por un filtro de profesionales aumentan significativamente la vulnerabilidad de estas viviendas. No afirmamos que estén mal construidas, pero al no haber pasado de las manos de un profesional es posible que no tenga licencia de construcción, lo que es también un filtro que asegura la calidad de las viviendas”.