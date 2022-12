70% de los contratos colectivos que tiene la FROC-Conlabor, han sido legitimados

Avance del 70 por ciento reporta la FROC-Conlabor en la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), proporción que se traduce en alrededor de 210, informó el dirigente de la agrupación, René Sánchez Juárez.

Este proceso lo deben realizar todos los sindicatos, pues el 1 de mayo de 2023 es la fecha límite para cumplir con esta obligación.

En entrevista, el dirigente sindical comentó que ha habido fallas en la plataforma habilitada por el gobierno federal, lo que ha registrado retrasos.

Sin embargo, a decir de Sánchez Juárez, pese a las dificultades la FROC-Conlabor no solicitará que haya prórroga, ya que sostuvo que la agrupación que encabeza sí logrará la legitimación en los 138 días que tienen todavía para realizar el procedimiento.

“Vamos bien, tenemos más de 300 convenios colectivos de todo tipo, yo creo que debemos llevar un avance de 70 por ciento, tenemos los primeros tres meses del año para poderlo concluir, tenemos algunos problemas con la plataforma, no es tanto que los sindicatos no hagan su parte”.

- Anuncio -

El procedimiento de legitimación se abrió desde el 1 de mayo de 2021 y mediante el mismo se busca garantizar que los trabajadores conozcan el contenido de su contrato colectivo y que, a través de una consulta, puedan emitir su voto libre, directo y secreto, a favor o en contra del mismo.

En el supuesto de que exista un empate, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha informado que dejará a salvo los derechos del sindicato solicitante para convocar a una nueva votación.

- Anuncio.-

En caso de que la mayoría de sufragios sean en contra, se tomará en cuenta como no legitimado el contrato colectivo, pero los empleados que estaban protegidos por el mismo conservarán todas sus prestaciones y condiciones laborales.

Durante su visita a Puebla el pasado 26 de octubre, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo a nivel federal, informó que 260 contratos colectivos de esta entidad han sido legitimados.

No obstante, manifestó que no existe certeza de cuántos más todavía no cumplen con esta obligación, ya que hay varios que se firmaron, pero que no siguen vigentes.

Mientras que en todo el país se reportan a la fecha 9 mil 237 contratos legitimados, 2 millones 180 mil 84 trabajadores consultados y 3 mil 426 sindicatos registrados.