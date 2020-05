70 años de la Farmacia Belén

El 15 de mayo de 1960 mis padres contrajeron matrimonio. En ésa misma fecha, pero con diez años de diferencia, mi papá (quien murió de un infarto el 28 de julio de 2006), dio de alta formalmente la Farmacia Belén, ubicada en la avenida 4 Poniente número 713, del centro histórico de Puebla. Muy probablemente la apertura se dio antes, en un tiempo que es imposible de ser definido, pues en ése entonces se abrían los negocios y solamente se registraban una vez que se podía percibir que efectivamente funcionaban como negocios; sin embargo, esto es lo de menos.

Son incontables las anécdotas que se han suscitado en ése espacio. Por ejemplo, el 5 de Julio de 1954, el conjunto de farmacias de los tíos y de mi padre (Farmacia Ávila; Sajonia; Nacional; Central y Belén) llevaron a los mejores estudiantes de la escuela José María la Fragua, a la estación de radio más importante del país en ése entonces: la XEW, en la ciudad de México, haciendo escuchar sus voces en toda América latina.

La memoria traicionera falla más, cuando se experimentan estados de alta emotividad; pero se podrían contar muchas cosas que hasta parecen de cuento. Por ejemplo, nos relataba papá que en alguna ocasión fue visitado por un individuo de condición extraña que le pidió inyectar a alguien muy especial. Sin negarse, mi padre aceptó, pero cuando se disponía a hacer la aplicación, el señor le dijo: No es para mí. Trabajo en los mercados y para llamar la atención me hago acompañar de un amigo. Entonces de un gran saco, expuso a los sorprendidos ojos de mi padre a una víbora enorme. El merolico le explicó que se trataba de una boa que no era venenosa y que con toda confianza podía inyectarle Penicilina, ya que tenía catarro y le acababa de dar de comer dos conejos y por lo mismo, iba a estar dormida por unos días.

Otro de sus casos curiosos fue el de un músico que pidió inyecciones de creosota para su violín, que se estaba apolillando. Memorable también fue un incendio terrible que se suscitó allá por 1956 en una bodega, tres años antes de otro accidente en la casa marcada con el número 706, de la misma avenida 4 poniente, donde se desplomó un avión, precisamente en el departamento donde vivía mi madre y que a la larga, sería conocida como “la casa del avionazo”.

Toda mi vida he visto botellas con sustancias extrañas, que ya no se encuentran en las farmacias modernas: Alcohol de Romero, Alcohol de hormiga, Loción “siete machos”, Vino Nervino, Agua de espíritus (para “untar” o para “tomar”), Pomada de manzana; Pan Puerco; Pomada del soldado; tabletas de Anacahuite, Pomada de Belladona y Purga de sulfatos, entre muchas otras.

También podría contar que el 15 de enero de 1991, a las 8 de la noche con 20 minutos, un taxista se detuvo enfrente de la farmacia, llevando a una mujer en trabajo de parto y a la cual atendí, recibiendo a un niño de 3 kilos 800 gramos, con 52 centímetros de talla. Frente a mi, tengo la nota clínica que describe ése parto memorable de la Señora Cira Rodríguez Muñoz, que después me trajo orgullosa a su hijo que ya tiene 28 años.

Ahora, la propietaria de la Farmacia es mi madre quien la atiende en una forma que no puede describirse como un negocio familiar pues en lugar de generar un beneficio económico, representa una carga difícil de soportar. Bajo su guía, esta farmacia brinda un beneficio social difícil de describir. Regala medicamentos que la gente ya no quiere tener en su casa. Inquieta por salir adelante, en una actividad cotidiana frenética, siempre está haciendo algo.

Este 15 de mayo, hubiésemos querido hacer un festejo especial, pero imaginar grotescas botargas con música escandalosa para llamar la atención, promocionar productos o regalar algún recuerdo, poner a bailar a algunas muchachas o muchachos con poca ropa, ni siquiera pasó por nuestra mente por la difícil situación que estamos atravesando. Si a esto le agregamos la cuarentena que nos tiene literalmente al borde de la quiebra, en un momento clave, cuando con esfuerzos verdaderamente sobrehumanos se busca salir adelante en formas, a veces, desesperadas, puede fácilmente hacer que todo mundo comprenda lo que sucede en forma global. Sin embargo, efectivamente llevamos a cabo un homenaje muy concreto y personal: trabajamos como lo hacemos todos los días, excepto algunos que podemos contar con los dedos de una mano.

En este sentido, como individuos y sobre todo, como familia, creo que no podemos sentirnos más orgullosos. Ahora como hace 70 años, La farmacia Belén vive con un corazón propio y revitalizado, que late acelerado, en las manos de Elisa Rivera de Ávila, mi mamá.

