Miércoles, noviembre 26, 2025
7 mil taxistas de Uber dejarán de circular en Puebla si la empresa no cumple con la Ley de Seguridad Social: SMT

La transnacional debe asumir como patrón y otorgar IMSS a los conductores

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) puso este martes un ultimátum a la plataforma Uber, para que renueve su permiso en Puebla que vence en diciembre, de lo contrario 7 mil taxistas o socios operadores dejarán de circular en el estado.

En entrevista, la titular Silvia Tanús Osorio advirtió de manera contundente a la plataforma de transporte ejecutivo, que su contrato de 10 años con el gobierno del estado vence el próximo 15 de diciembre.

Por lo tanto, señaló que su renovación está condicionada al cumplimiento de la Ley de Seguridad Social para sus conductores.

“Parece ser que ellos no tienen la intención de renovarlo, ya se ampararon contra todas las medidas que nosotros tomamos y con mucha pena, en Puebla son bienvenidos y la gente que labora ahí es muy respetable; sin embargo, la empresa tiene que asumir sus responsabilidades”, sentenció.

La funcionaria destacó que la condición primordial para que la empresa pueda seguir operando en Puebla es que se reconozca a sus conductores y se les otorgue filiación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tal como lo establece la legislación federal y local.

Tanús Osorio informó que la exigencia de la seguridad social es una directriz de carácter federal, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, señaló que la transnacional debe convertirse en patrón para sus conductores.

Advirtió que, si no hay un acuerdo o reunión con la empresa antes de la fecha límite, y si no se cumplen las condiciones, Uber dejaría de operar en la entidad y se le retiraría el permiso.

La secretaria señaló que Uber ha intentado seguir “normalmente haciendo registros”, en lugar de cumplir con la nueva legislación.

No obstante, afirmó que la empresa “tiene que cumplir con el gobierno del estado” para asegurar que el ciudadano tenga un “mejor servicio”.

Silvia Tanús informó que actualmente solo Uber y DiDi están autorizadas para operar legalmente en Puebla, y que otras plataformas no registradas son consideradas “piratas” y una competencia desleal.

Al final, destacó que la Secretaría de Movilidad y Transporte se mantiene abierta a la reunión con la empresa para asegurar que se cumplan las condiciones con las que solicitó y renovará la licencia de operación.

