Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasEducación

7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán alza salarial de 6% y 4% retroactivo

A partir del 29 de agosto próximo verán reflejado el incremento

Más de 7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán incremento salarial retroactivo de entre 6 y 4% resultado de la gestión sindical
Más de 7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán incremento salarial retroactivo de entre 6 y 4% resultado de la gestión sindical
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Alrededor de 7 mil jubilados y pensionados de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirán incremento salarial retroactivo de entre 6 y 4 por ciento, a partir del 29 de agosto de 2025. Esta medida, derivada de un acuerdo entre el organismo gremial y el gobierno del estado de Puebla, tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas de quienes dedicaron su vida al magisterio poblano.

El secretario general del sindicato magisterial 51, Alfredo Gómez Palacios, informó ayer por medio de un comunicado que la mejora a los ingresos del personal retirado responde a la necesidad de reconocer la trayectoria y el aporte que hicieron a la educación en Puebla, así como a la formación de varias generaciones de ciudadanos.

Los incrementos, explicó, serán aplicados de forma diferenciada. Para el caso de jubilados y pensionados de Educación Básica recibirán alza de 5 por ciento retroactivo a enero de 2025 y 1 por ciento adicional a partir de septiembre del presente año.

En tanto, quienes formaban parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE) serán beneficiados con incremento de 4 por ciento retroactivo a enero de este año.

Mientras que los trabajadores que laboraron en Educación Media Superior y Superior —tanto docentes como personal de apoyo— serán beneficiados con 4 por ciento retroactivo a febrero de 2025.

“Alcanzamos lo que dice la Ley del ISSSTEP: que todos los incrementos salariales serán en apego a las negociaciones salariales que se hagan en el Comité Ejecutivo Nacional, con SEP federal. Hoy, nuevamente el gobierno del estado cumple con esta dinámica”, expresó Gómez Palacios.

El dirigente del organismo magisterial resaltó que el incremento al salario es producto de la unión y gestión del SNTE 51. Añadió que este logro también pone de manifiesto la relevancia de la labor colectiva y la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades del estado de Puebla.

Este ajuste representa una mejora económica para los extrabajadores beneficiados y podría sentar precedente para futuras negociaciones en favor de este sector.

Cabe recordar que los jubilados y pensionados del sector educativo han luchado durante años por mejores prestaciones y condiciones de vida, especialmente frente a las crecientes demandas económicas y la inflación que afecta a los hogares en Puebla.

El SNTE 51 reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales de sus agremiados, tanto en activo como en retiro, subrayando que seguirá impulsando gestiones para garantizar seguridad social y bienestar económico a quienes contribuyeron a la formación educativa en la entidad.

Temas

Más noticias

Nacional

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...
Internacional

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán alza salarial de 6% y 4% retroactivo

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Alrededor de 7 mil jubilados y pensionados de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirán incremento salarial  retroactivo...

El aumento salarial de Volkswagen, el segundo más bajo en 10 años y de los más reducidos en el país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El 4 por ciento de incremento directo al salario obtenido por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) en este...

Sin acuerdo empresa y Sindicato de Volkswagen, a menos de 24 horas de que venza el emplazamiento a huelga

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
A menos de un día de que venza el plazo para estallar la huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025