600 restaurantes reabrirán; los del Centro Histórico y zonas universitarias pospondrán su regreso: Canirac

Aproximadamente 600 restaurantes se alistan para reabrir a partir del próximo viernes, con excepción de la mayoría de los que se encuentran cerca de universidades y en el Centro Histórico, en este último han detectado cierto temor de la gente a llegar a esa zona.

Así lo dio a conocer Olga Méndez Juárez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quien dijo que el anuncio que hizo hoy el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa, es un respiro para el sector que representa.

Previó que alrededor de 6 mil trabajadores se reincorporarán, aunque solo laborarán alrededor de cuatro días a la semana, puesto que se prevé una reactivación complicada porque la mayoría de la gente dispone de pocos recursos debido a los estragos económicos que genera la pandemia de Covid-19.

“Ahorita que él (mandatario estatal) dice que ya se empieza a dar la reapertura de forma escalonada, paulatina,… Esperamos que la ciudadanía tenga la confianza de salir a comer a los restaurantes, pero también estamos conscientes de las afectaciones económicas y eso va a frenar el consumo”.

La dirigente sostuvo que los negocios agremiados a Canirac ya se encuentran listos para una reapertura segura, siguiendo los nuevos lineamientos sanitarios establecidos por autoridades federales y locales.

No obstante, Olga Méndez Juárez declaró que en lo que resta del año 120 restaurantes no reabrirán, ya que las afectaciones financieras que registraron en los meses que han estado cerrados no se los permiten.

Además, estimó que en el periodo de emergencia sanitaria se perdieron cerca de 3 mil empleos en dichos establecimientos.

Los que permanecieron abiertos con servicio para llevar o a domicilio operaron con solo el 20 por ciento del personal, pero al poder atender nuevamente en mesa incrementarán al 50 por ciento.