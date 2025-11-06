6 de noviembre de 2025 | 7744 | Puebla

Jueves, noviembre 6, 2025
6 de noviembre de 2025

La Redacción
Internacional

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...
Nacional

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Últimas

A Sergio Herrera solo lo destituyeron como dirigente sindical del IMSS, pero dejaron impunes las anomalías financieras de su gestión

Fermín Alejandro García -

Hay líneas de agua potable contaminadas con heces fecales en Ignacio Zaragoza

Patricia Méndez -
Líneas de agua potable de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza fueron contaminadas con filtraciones de socavones que se registraron en redes de drenaje sanitario,...

La Cornada

La Redacción -
Habría que auditar a los que debieron nombrar al auditor

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

